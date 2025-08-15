"România nu are nevoie de un președinte turist", atacă partidul lui Simion. Nicușor Dan, criticat dur pentru că a lipsit de la Ziua Marinei. "Mai absent decât Iohannis"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 15 August 2025, ora 19:42
Nicușor Dan a fost în drumeție FOTO Captură Facebook/ Nicușor Dan

Dan Tanasă, purtătorul de cuvânt al AUR, susţine că Nicuşor Dan "arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor", iar România nu are nevoie de un preşedinte turist care "nu se deranjează să vină la festivităţile de la Constanţa".

"Ministrul Apărării recunoaşte: şeful statului e 'într-o perioadă de concedii' şi nu se deranjează să vină la festivităţile de la Constanţa. De la începutul mandatului, Nicuşor Dan arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor. Săptămâni întregi trec cu agenda oficială goală, fără nicio activitate publică.

Nu l-am văzut la sinistraţii din Suceava şi Neamţ. Nu a fost la Cotroceni la evenimentele oficiale. Nu s-a obosit nici să vină la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu. În schimb, şi-a găsit timp pentru o vizită neoficială în Republica Moldova, să facă campanie pentru Maia Sandu, braţ la braţ cu PAS, partidul care îşi bate joc de românii din Basarabia şi pune interdicţii politicienilor incomozi", a declarat, vineri, Tanasă, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestuia, preşedintele Nicuşor Dan "reuşeşte performanţa de a fi mai absent decât Iohannis" în timp ce românii "se luptă cu nepăsarea unei guvernări rupte de realitate".

"Şi ce a mai făcut în toată această perioadă? L-a împins în faţă, la Primăria Capitalei, pe omul său de paie, Cătălin Drulă. În timp ce românii se luptă cu austeritatea lui Bolojan şi cu nepăsarea unei guvernări rupte de realitate, Nicuşor Dan reuşeşte performanţa de a fi mai absent decât Iohannis.

România nu are nevoie de un preşedinte turist, ci de un lider care să fie acolo unde e nevoie de el. Nicuşor Dan îşi începe mandatul în vacanţă şi îl continuă în aceeaşi nepăsare. Aceasta este 'schimbarea' pe care aţi promis-o românilor? O bătaie de joc pe bani publici!", a adăugat Dan Tanasă.

