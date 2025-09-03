Președintele Consiliului European a lăudat țara noastră în fața lui Nicușor Dan. "România este un pilon cheie al securității europene. Știm foarte bine că depindem de securitatea României" VIDEO

După șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European a venit în România. Antonio Costa a fost primit miercuri, 3 septembrie, de președintele Nicușor Dan.

Costa s-a întâlnit cu șeful statului român în jurul orei 19:00, ocazie cu care cei doi au avut convorbiri tête-à-tête, precum și convorbiri oficiale.

Principalele declarații:

"Trăim o perioadă complicată în Europa și solidaritatea europeană este importantă, iar vizita dvs arată acest lucru.

Am discutat cu președintele Costa despre securitate, despre strategia UE pentru Marea Neagră și despre hub-ul european pe care sperăm să-l manageriem la Marea Neagră.

Am vorbit și despre mecanismul SAFE, care să ajute Europa să-și ia securitatea în propriile mâini, dar și despre războiul hibrid pe care-l trăim zi de zi în ultimul timp.

Am vorbit și despre securitate și competitivitate pentru ca țările mai puțin dezvoltate să fie ajutate să se poată dezvolta", a spus șeful statului.

"România este un pilon cheie al securității europene. Știm foarte bine că depindem de securitatea României", a spus și președintele Consiliului European.

Costa a venit la București în cadrul unui "Tur al capitalelor" statelor membre UE, pe care îl efectuează în primele trei săptămâni ale acestei luni.

„În următoarele trei săptămâni, voi călători în întreaga Europă pentru a-i întâlni pe liderii UE în capitalele lor. Discuțiile vor ajuta la conturarea agendei noastre comune pentru lunile viitoare.

Ca președinte al Consiliului European, este de datoria mea să ascult și să înțeleg prioritățile tuturor liderilor, în special în aceste vremuri de nesiguranță. Rolul meu este să construiesc consens.

Cu fiecare vizită, voi face eforturi pentru a întări cooperarea noastră, pentru că în lumea imprevizibilă de astăzi, unitatea noastră este cea mai mare putere a noastră”, a declarat Costa într-un comunicat, dar și într-un videoclip postat pe X.

