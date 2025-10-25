Președintele României de Ziua Armatei, la Iași: ”Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Trebuie să te pregătești” VIDEO

Preşedinte Nicuşor Dan a afirmat sâmbătă, la Iaşi, la ceremoniile organizate de Ziua Armatei, că modernizarea Armatei Române este o prioritate a acestor momente şi a precizat că în anii următori vor fi alocate fonduri pentru ca Armata să fie pregătită şi România va fi suficient de inteligentă pentru ca aceşti bani să meargă şi în industria naţională de apărare.

”Traversăm o perioadă complicată geopolitic. Constatăm că pacea nu e un dat. Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Trebuie să fii responsabil ca să ai pace. Și asta înseamnă că trebuie să te pregătești. Ca să ai pace, trebuie să te pregătești, ca să descurajezi războiul. De aceea, modernizarea armatei române e o prioritate a acestor momente și de aceea România investește în modernizarea armatei.

Şi în anii precendenţi, şi în anii care vor veni vom aloca suficente fonduri pentru ca Armata să fie pregătită şi vom fi suficient de inteligenţi pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm să meargă şi în industria naţională de apărare şi să dezvolte această industrie şi implicit să aducă locuri de muncă pentru economia naţională”, a afirmat preşedintele României.

El a precizat că România este protejată deoarece are mai mulţi parteneri.

”România este protejată azi pentru că avem nişte parteneri şi avem nişte parteneri pentru că în toată această perioadă am fost serioşi în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operaţiuni. Este o regulă în societate, tot timpul oamenii au dreptate. Prin faptul că instituţia Armatei în toate sondajele de opinie este cea mai apreciată instituţie din România înseamnă că în interiorul Armatei găsim profesionalism şi profesionişti”, a mai declarat Nicuşor Dan.

