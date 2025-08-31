Nicușor Dan lămurește scandalul cu numirile șefilor de la SRI și SIE. Ignoră numele vehiculate în presă drept propunerile sale: „O să fac propunerea oficială când voi fi sigur că Parlamentul va vota”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, duminică după-amiază, 31 august, că va face propunerea pentru numirea unor noi șefi de servicii secrete din România abia în momentul în care va avea susținerea Parlamentului.

Tot el mai spune că până atunci suntem la nivel de speculații.

”În momentul în care va exista o înțelegere între mine și reprezentanții majorității din Parlament, o să avem o discuție. Până atunci suntem la nivel de speculații”, a declarat, duminică, Nicușor Dan, referindu-se la numirea șefilor de servicii.

Întrebat cum a făcut analiza privind numirea noilor șefi, Nicușor Dan a răspuns că va face o propunere oficială când va avea susținerea Parlamentului.

”Până la momentul la care va exista o înțelegere... Cred că stabilitatea e importantă în momentul ăsta. Nu cred că suntem în situația în care președintele trimite, Parlamentul refuză.

În momentul în care o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota. Până în momentul acela de la mine nu o să aveți informații despre ce am discutat în culise”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a afirmat, în 30 iulie, că în următoarele săptămâni vor fi numiți șefii SRI și SIE și a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce va avea o discuție cu partidele. El a mai spus că are deja 3 – 4 nume pe listă, pentru cele două funcții.

Într-o conferință de presă din 14 iulie, Nicușor Dan a afirmat, în legătură cu numirea directorului Serviciului Român de Informații (SRI), că nu își dorește să facă jocuri și să propună oameni pe care Parlamentul să îi respingă.

”Propunerea o face președintele și bineînțeles că, fiind și momentul acesta delicat, nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituțional o face președintele”, a afirmat Nicușor Dan.

El a fost întrebat dacă se gândește la un nume pentru șefia SRI.

”Discuția asta am avut-o și cu partidele, și înainte de formarea Guvernului. Propunerea va veni de la mine, evident că îi voi consulta, dar propunerea va veni de la mine. Am niște persoane în cap așa cum am avut și pentru Curtea Constituțională. Încă sunt în proces de analiză. La fel și pentru SIE”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Postul de director al SRI este vacant încă din vara anului 2023, după demisia lui Eduard Hellvig.

În cazul SIE, actualul director, Gabriel Vlase, e contestat public.

Site-ul G4Media a dezvăluit că șeful SIE a zburat la Abu Dhabi pentru a urmări Marele Premiu de Formula 1, care a avut loc pe 8 decembrie. În acele zile, CCR tocmai decisese anularea alegerilor prezidențiale din cauza interferențelor străine în procesul electoral. În replică, șeful comisiei parlamentare pentru controlul SIE, Mihai Weber (PSD), a declarat că deplasarea lui Gabriel Vlase a fost ”o misiune externă”.

Gabriel Zbârcea, Gabriel Lazurca, Florin Vlădică și Mircea Abrudean sunt nume vehiculate în spațiul public pentru conducerea Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe.

