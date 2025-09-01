Care este adevărata putere a lui Nicușor Dan. Analiza unui consilier pentru doi dintre președinții României: "Nu are, spre deosebire de predecesorii săi, un partid prezidențial"

Numele vehiculate pentru șefia SRI și a SIE, avocatul Gabriel Zbârcea și diplomatul Marius Lazurca, și discuția din jurul numirilor președintelui Nicușor Dan au o miză politică și nu una ideologică, crede politologul Cristian Preda. Într-o analiză a puterii reale a șefului statului, publicată luni, 1 septembrie, fostul europarlamentar spune că președintele Dan are la dispoziție doar comunicarea și consensul din coaliție.

„Întrebarea la care publicul așteaptă încă răspuns este: câtă putere are președintele? Puterea șefului statului e concretizată de vorbele pe care el le rostește și, în caz că va delega o asemenea autoritate, pe care le transmit în public purtătorul său de cuvânt și consilierii cu care va lucra”, spune profesorul de Științe Politice Cristian Preda.

Credibilitatea președintelui ține doar de declarațiile sale. Dacă „sunt crezute, șeful statului dispune de putere. Dacă nu, nu. Neavând, spre deosebire de predecesorii săi, un partid prezidențial, îi va fi mai greu să impună în societate versiunea Președinției despre realitatea politică”, scrie politologul pe comunitatealiberala.ro.

În 4 luni de la preluarea mandatului, președintele Nicușor Dan a avut mai multe conferințe de presă decât predecesorul său, Klaus Iohannis, în 10 ani, spune Cristian Preda.

„Mai importante decât vorbele vor fi, desigur, deciziile sale. Nu știm dacă șeful statului va constitui un pol de putere distinct de coaliția cvadripartită și de opoziția auristă sau dacă Nicușor Dan va dori să fie vocea majorității parlamentare, după ce a fost artizanul ei”, crede politologul.

Pentru a fi vocea coaliției, președintele renunță însă la o parte din puterea sa.

„Ce se vede deocamdată e tentația PSD și a unei părți din PNL de a face din președinte un soi de secretar al majorității. Discuția despre numirea directorilor de la SRI și SIE o arată destul de clar: o parte semnificativă a puterii prezidențiale a fost tratată ca fiind mai degrabă o afacere parlamentară”, consideră politologul Cristian Preda.

Cristian Preda a fost consilier prezidențial pentru Emil Constantinescu și pentru Traian Băsescu.

