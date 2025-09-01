E oficial! Nicușor Dan i-a invitat marți la Cotroceni pe liderii partidelor din Coaliție pentru a dezamorsa criza politică. Kelemen Hunor: "Președintele e mediator"

Liderii partidelor din coaliția de guvernare au fost invitați marți, 2 septembrie, la discuții la Cotroceni de către președintele Nicușor Dan, printre temele abordate fiind și cea legată de reforma din administrația publică, care a iscat tensiuni în coaliție.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat că întâlnirea va avea loc marți, la ora 12.00, la Palatul Cotroceni. La discuții va fi prezent și premierul Ilie Bolojan, totodată lider al PNL.

”Bineînțeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era și cazul să se întâlnească președintele cu liderii coaliției. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău. Și da, președintele e mediator, dacă trebuie să medieze ceva... în acest moment nu trebuie speculat. Această întâlnire este o întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare și dacă nu ar fi fost acea situație cu asumarea pe autoritățile locale și centrale, era nevoie de o astfel de întâlnire”, a declarat luni Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a recunoscut că sunt necesare unele clarificări în privința disponibilizărilor care se vor face în administrația locală și centrală și că e nevoie de două sau trei săptămâni pentru o analiză.

”Susținem acele măsuri care trebuie incluse în asumarea pe administrația locală și centrală, dar e nevoie de timp, de două săptămâni, de trei săptămâni, din mai multe motive. Cifrele trebuie clarificate, fiindcă raportările nu erau la fel. Pe de altă parte, comunicarea a fost greșită când unii au vorbit de 20 la sută (disponibilizări – n.r.), alții de 40 la sută. De fapt, nu e vorba nici de 20, nici de 40 sau 45 la sută, fiindcă noi vorbim de posturi ocupate. Dacă vorbim despre posturi ocupate, atunci se vorbește în cel mai rău caz de 13 la sută”, a afirmat Kelemen Hunor.

Ads

Potrivit liderului UDMR, Kelemen Hunor, sunt unele autorități locale unde se poate ajunge la 20 la sută disponibilizări, dar comunele mici nu pot atinge acest procent pentru că rămân fără angajați.

”Într-adevăr, e nevoie de timp și aceste două-trei săptămâni sunt necesare pentru a clarifica. Dar trebuie să mergem cu aceste măsuri mai departe”, a adăugat Kelemen Hunor.

Ads