Politologul care crede că Nicușor Dan s-a subevaluat când și-a dat nota "7 - 8, așa ceva" pentru primele 100 de zile de mandat. "L-aș chema la mărire"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 17:53
348 citiri
Nicușor Dan FOTO Facebook/ Nicușor Dan

O notă de "7 - 8, așa ceva", atât consideră că ar merita, pentru activitatea lui în actuala funcție, președintele Nicușor Dan, ajuns la 100 de zile de mandat ca șef al statului.

După ce s-a autoevaluat, Nicușor Dan a explicat că s-a preocupat, de când a devenit șef al statului, de trei mari probleme.

"Am avut o provocare cu un guvern care să fie stabil", "o provocare cu deficitul, și până acum lucrurile sunt sub control", precum și provocarea legată de reprezentarea externă a României.

Politologul Cristian Preda crede că președintele s-a subevaluat când și-a dat notă singur și a scris într-o postare pe Facebook vineri, 5 septembrie, că el i-ar da "9 și l-aș chema la mărire".

"Întrebat ce notă și-ar da după primele 100 de zile de mandat, Nicușor Dan a zis că ar merita 7 sau 8.

Eu i-aș da 9 și l-aș chema la mărire", a scris politologul pe rețeaua de socializare.

Caramitru: a ratat complet primele 100 de zile

Pe de altă parte, analistul Andrei Caramitru, cunoscut pentru luările sale de poziție tranșante, l-a făcut "praf" pe Nicușor Dan, despre care a spus vineri, 29 august, că "a ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea".

Această critică la adresa lui Nicușor Dan este cu atât mai severă cu cât Caramitru este apropiat de USR (a fost, la un moment dat, și consilier al președintelui USR), iar acest partid a susținut candidatura lui Nicușor Dan la funcția supremă în stat.

"Aud în jur și citesc aici despre dezamăgirea oamenilor care l-au votat pe ND. Criticile sunt așa:

- lipsa de susținere publică a lui Bolo / a reformelor (ba din contră, mai degrabă critica indirect)

- nume care se învârt pentru șefia serviciilor care sunt șocante

- lipsa de reacție pe probleme grave de acum: justiția, grevele care vor veni, fracturile din societate

- poziționări mai degrabă publice spre zona auriste (blocarea legii anti-legionari, laude față de un ONG legionar)

- nu are în continuare numiți consilieri și oameni cheie - mai degrabă a preluat oamenii lui KWI

- comunicare zero, mai degrabă vacanțe. Fără conferințe de presă deja de prea mult timp

Deci - per total - dacă asta e reacția din zona care l-a votat - a ratat complet primele 100 de zile - momentul cheie când te poziționezi și îți definești mandatul și puterea", a scris Caramitru pe Facebook.

În opinia lui Andrei Caramitru, "singurele chestii pozitive" pe care le-a făcut președintele Nicușor Dan sunt declarațiile sale pro-Ucraina și pro-Republica Moldova.

"Aici e ok și e important", recunoaște Andrei Caramitru.

