Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanții Airbus. "Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 21:54
166 citiri
Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanții Airbus. "Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene"
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, 24 septembrie, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București, el afirmând că industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene, fiind o oportunitate și o responsabilitate.

”Astăzi am avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București. Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene”, arată Nicușor Dan într-o postare pe platforma X.

Potrivit șefului statului, ”România are o tradiție solidă în industria aeronautică și este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore”.

”Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, menționează Nicușor Dan.

Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni din România să meargă la vot duminică. "De votul vostru depinde viitorul familiilor voastre, al Basarabiei" VIDEO
Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni din România să meargă la vot duminică. "De votul vostru depinde viitorul familiilor voastre, al Basarabiei" VIDEO
Preşedintele Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni care se află în România să meargă, duminică, 28 septembrie, la vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova, şeful...
Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial, după negocierile cu Nicușor Dan. Până când va fi prelungită măsura
Coaliția a decis plafonarea adaosului comercial, după negocierile cu Nicușor Dan. Până când va fi prelungită măsura
Liderii Coaliției de guvernare au decis marți, 23 septembrie, prelungirea plafonării adaosului comercial până la final de an, în urma discuțiilor cu președintele Nicușor Dan de la...
#nicusor dan presedinte romania, #Airbus, #industrie aparare Romania , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Scene cum rar vezi la Romania - Ungaria! Bataie intre ultrasii Craiovei si jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu
ObservatorNews.ro
Primul oras care a instalat gard electric anti-ursi. Demonstratie despre cum functioneaza proiectul
Adevarul.ro
Revolta impotriva lui Mihai Popovici, tatal campionului olimpic. "Fiul meu a mancat laturi la Dinamo!" Popovici: "Va rog sa va adresati oficial CS Dinamo"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Rusia a atacat cu rachete balistice Iskander o bază de instrucție a armatei ucrainene. Nu se știe câte victime sunt
  2. Vicepremierul Tánczos Barna explică situația premierului Bolojan: "O decizie negativă la CCR ar complica situația, ar duce la o demisie"
  3. Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanții Airbus. "Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene"
  4. Delegația condusă de președintele Erdogan a fost blocată în New York pentru a da prioritate coloanei lui Trump. Și Macron a așteptat după liderul SUA VIDEO
  5. Controlorii STB au uniforme noi. Primarul general explică rostul măsurii. "Trebuia, că erau îmbrăcați controlorii ca niște cocalari", îi răspunde un călător
  6. Sorin Grindeanu despre prinderea lui Horațiu Potra: "Se va merge în instanță și acolo vom vedea cu toții adevărul"
  7. Trump, liderul occidental cu cea mai mare susținere populară. „A schimbat profund legile jocului”. Diferențe majore față de oficialii europeni
  8. Nicuşor Dan îi îndeamnă pe cetăţenii moldoveni din România să meargă la vot duminică. "De votul vostru depinde viitorul familiilor voastre, al Basarabiei" VIDEO
  9. Unde s-au poticnit judecătorii CCR în decizia cu pensiile speciale. Tensiunile n-ar fi plecat de la vârsta de pensionare: „E o chestiune de oportunitate”
  10. "Trebuie să ştim exact cine îşi face treaba". Ministrul Sănătăţii, avertisment și obligații pentru managerii de spitale de la 1 octombrie

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de