Președintele Nicușor Dan, întâlnire cu reprezentanții Airbus. "Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene"

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit miercuri, 24 septembrie, la Palatul Cotroceni, cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București, el afirmând că industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene, fiind o oportunitate și o responsabilitate.

”Astăzi am avut o întâlnire foarte bună la Palatul Cotroceni cu reprezentanții companiei Airbus, alături de ambasadorii Franței, Germaniei și Spaniei la București. Am discutat despre oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare, în contextul programului european SAFE, o inițiativă strategică pentru consolidarea securității și capacității industriale europene”, arată Nicușor Dan într-o postare pe platforma X.

Potrivit șefului statului, ”România are o tradiție solidă în industria aeronautică și este important să valorificăm acest potențial în proiecte europene majore”.

”Industria românească de apărare trebuie să joace un rol activ în parteneriatele europene. Este o oportunitate și o responsabilitate”, menționează Nicușor Dan.

— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) September 24, 2025

