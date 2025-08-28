"Lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici". Nicușor Dan, scandalizat de atacul asupra livratorului asiatic. Ce le cere șeful statului autorităților

Joi, 28 August 2025, ora 16:49
Președintele României, Nicușor Dan, a intervenit și el în scandalul livratorului asiatic lovit de un tânăr român pe străzile Capitalei. Dan a condamnat "cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici".
Șeful statului a declarat că "asemenea fapte sunt intolerabile" și că "oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre".
Președintele a cerut autorităților să "trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură". De asemenea, el l-a felicitat pe polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul.
"Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice.
Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre. Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură.
Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze.
Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie.
Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța", a scris președintele pe pagina personală de Facebook.
Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și că trebuie să plece din România.
Agresorul și-a filmat atacul cu propriul telefon mobil, iar clipul video, obținut de poliție, a fost postat pe Internet de agentul Marian Godină.
Incidentul, produs în Sectorul 2 al Capitalei, a fost observat de un polițist, care a alergat imediat pentru a-l reține pe agresor. La fel de șocant ca atacul în sine a fost și modul cum a reacționat atacatorul în momentul în care și-a dat seama că va fi prins de polițist. "Stai pe loc, poliția!", strigă agentul. "Scuze, frate!", strigă agresorul. Apoi, acesta explică: "Îmi apăr țara".
Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
