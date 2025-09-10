Procurorul general și șeful DNA, luați din nou în vizor de Nicușor Dan. "Nu sunt deloc mulțumit de ei"

Președintele României Nicușor Dan a vorbit miercuri seară, 10 septembrie, despre justiție și despre nemulțumirile sale în privința funcționării actului de justiție.

După ce a declarat că este nemulțumit de cum funcționează aceasta, șeful statului a fost întrebat dacă își dorește schimbări la nivelul conducerii Parchetelor. Răspunsul său a fost clar:

"Nu sunt deloc mulțumit de procurorul general și de șeful DNA, am spus de mai multe ori și mențin.

Eu cred că multă lume înțelege că în acest echilibru de putere sunt multe instituții și cumva acțiunea președintelui trebuie să fie în dialog și în acord cu aceste instituții, adică există ministrul justiției, CSM, niște limite ale acțiunii președintelui și tocmai ca acțiunea să fie eficientă, e nevoie de multe ore de consultare, care în opinia mea ca politician, eu am preferat mereu să comunic public lucrurile pe care le-am făcut, după ce le-am făcut.

Față de toate persoanele care în mod legitim, după atâția ani, își doresc reforma în justiție, răspunsul meu e că nu am abandonat deloc, doar că reforma cere timp", a explicat președintele la TVR.

El a vorbit, în același timp, și despre pensiile magistraților și le-a luat din nou apărarea.

"În primul rând, eu cred că politicienii nu trebuie să fie mereu foarte populari și conștiința lor să le spună să meargă contra curentului. În ce privește pensiile magistraților, multă lume vede asta ca pe un meci – hai să înjurăm sau să-i luăm în brațe. Spun că e o aberație ca pensia să fie egală sau mai mare ca salariul. Tu, ca societate, vrei să-i pui la muncă, nu să-i trimiți la pensie.

Și noi am încurajat magistrații, la apogeul muncii lor, să iasă la pensie. Aici a fost o aberație corectată, după care creșterea vârstei de pensionare, din același motiv, că nu e normal ca unii oameni să iasă la pensie la 40 de ani, când au puterea de a pune ordine în societate.

Dezbaterea a fost pe cât de graduală să fie această trecere și aici mi-am asumat asta, deși am anticipat reproșul – tocmai din cauză că administrația nu funcționează, că legile sunt interpretabile, noi avem magistrați cu 2000 de dosare noi pe an.

Experiența mea e că oamenii aceștia au o cantitate uriașă de muncă și nu poți să pui unui om care lucrează în weekend-uri și în concedii, nu poți să-i ceri să-i mai transforme un an în șase și aici a fost discuția în care eu am spus că echitabil este să dublăm perioada pe care ei o mai au până la pensie și nu mai mult.

Pentru că astea-s lucruri pe care și eu le-am criticat, să distingem civilul de penal. Sunt divorțuri, moșteniri, conflicte între vecini și toate aceste dosare sunt soluționate de 70 la sută din aparatul de magistrați.

Mai departe, bineînțeles că nu am închis Dosarul Revoluției, sunt mari dosare de corupție și aici trebuie să ne uităm nu la magistrați în ansamblu, ci la șefii parchetelor. E o problemă de management, câte resurse alocăm, și eu mereu am criticat managementul parchetelor", a conchis Nicușor Dan.

