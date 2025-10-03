Răspunsul dat de Nicușor Dan jurnaliștilor străini la întrebarea dacă România va doborî dronele rusești: "Am încercat, dar n-am reușit. Am păstrat-o" VIDEO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 17:06
1870 citiri
Răspunsul dat de Nicușor Dan jurnaliștilor străini la întrebarea dacă România va doborî dronele rusești: "Am încercat, dar n-am reușit. Am păstrat-o" VIDEO
Nicușor Dan, președintele României FOTO Captură video stiripesurse.ro

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii străini joi, 2 octombrie, la summit-ul UE de la Copenhaga, despre cum va răspunde România la dronele care îi violează spațiul aerian, mai ales că au avut loc foarte multe astfel de incidente în Europa în ultimele zile.

"Domnule președinte, veți începe să doborâți drone rusești care încalcă spațiul aerian românesc?", l-a atacat direct, la Copenhaga, un reporter de la o publicație internațională, potrivit imaginilor publicate pe Facebook de stiripesurse.ro.

"Am avut doar una. Am încercat, dar n-am reușit. Am păstrat-o. Dacă vom mai avea una, da", a fost răspunsul lui Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a participat, miercuri și joi, 1 și 2 octombrie, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene.

În cadrul celor două reuniuni s-a discutat despre conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene.

Pe 13 septembrie, România a fost pe punctul de a doborî o dronă rusească ce a intrat în spațiul său aerian, potrivit declarațiilor făcute referitor la acest incident de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Drona interceptată de avioane F-16 și-a schimbat direcția de zbor către Ucraina.

