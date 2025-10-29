Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:03
1170 citiri
Președintele Nicușor Dan FOTO Facebook/Nicușor Dan
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, 29 octombrie, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în țara noastră, iar securitatea flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Şeful statului a subliniat că Parteneriatul strategic rămâne în aceiaşi parametri.
Preşedintele Nicuşor Dan a scris pe Facebook că, ”prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în România, prezenţa trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina.
”Descurajarea ameninţărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar şi de creşterea prezenţei forţelor europene, în deplin acord cu partenerul american”, a mai transmis șeful statului.
Potrivit lui Nicuşor Dan, securitatea României şi a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată, iar parteneriatul strategic între România şi SUA rămâne în aceiaşi parametri. Infrastructura strategică dezvoltată împreună la Deveselu, Câmpia Turzii şi Kogălniceanu va continua să fie pe deplin operaţională, trupe americane vor continua să fie localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua”, a mai afirmat preşedintele Nicuşor Dan.
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a explicat miercuri că efectivele americane de la Deveselu şi de la Câmpia Turzii rămân neschimbate şi că singura modificare, ca urmare a deciziei administraţiei SUA de redimensionare a trupelor, este la Baza Mihail Kogălniceanu unde nu va mai fi prezentă acea brigadă rotaţională.
Moşteanu a adăugat că la baza de la Mihail Kogălceanu vor fi militari din grupul de luptă aerian, dar şi diverse trupe.
El a precizat că şi-ar fi dorit ca lucrurile să nu se petreacă asa, dar a adăugat că pentru fiecare ţară cămaşa este întotdeauna mai aproape de corp decât haina.. El a mai spus că a aflat luni de această redimensionare a trupelor americane în Europa.
Nu se pot retrage trupe fara sa ia și armamentul din dotare cu ele.