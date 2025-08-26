Președintele Nicușor Dan: „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”. Ce spune despre Ucraina VIDEO

Marti, 26 August 2025, ora 11:21
Președintele Nicușor Dan: „Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate”. Ce spune despre Ucraina VIDEO
Oana Țoiu și Nicușor Dan la Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române Foto: Captură video/Facebook/Administrația Prezidențială a României

Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate, a transmis, marți, 26 august, președintele Nicușor Dan, care s-a declarat optimist că cetățenii acestei țări vor continua să susțină direcția europeană la alegerile parlamentare care urmează să aibă loc la sfârșitul lunii septembrie.

Tot președintele mai spune că țara noastră va continua să acorde sprijin Ucrainei și să colaboreze cu partenerii săi în acest scop.

"Republica Moldova trebuie să rămână o prioritate. Vom continua să susținem atât eforturile de integrare în Uniune, cât și toate chestiunile concrete de care Republica Moldova are nevoie: transport, energie, cooperare economică.

Sunt optimist că cetățenii Republicii Moldova vor continua - în alegerile care vor fi la sfârșitul lunii viitoare - direcția europeană", a afirmat Nicușor Dan, la întâlnirea cu șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii Institutelor culturale românești acreditați în străinătate, cu prilejul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

În cadrul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, șeful statului a evidențiat că România trebuie să pună accent pe trei aspecte: securitate, dimensiunea economică și românii din afara granițelor.

Potrivit președintelui, România va continua să fie un aliat al NATO și este interesată de zona Mării Negre.

"În sensul acesta, trebuie să folosim formatul București 9. Vom organiza anul viitor summitul București 9. Trebuie să investim în apărare. Instrumentul SAFE al Comisiei Europene, pentru care deja am trimis propunerile, este un mod de a o face", a completat Nicușor Dan.

