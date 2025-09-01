România este importantă strategic pentru securitatea europeană şi euro-atlantică, i-a spus Nicușor Dan Ursulei von der Leyen. Pe ce a marșat președintele în fața șefei Comisiei Europene FOTO

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 17:41
386 citiri
România este importantă strategic pentru securitatea europeană şi euro-atlantică, i-a spus Nicușor Dan Ursulei von der Leyen. Pe ce a marșat președintele în fața șefei Comisiei Europene FOTO
Nicușor Dan și Ursula von der Leyen, în avion FOTO Facebook/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, 1 septembrie, că România are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar în discuțiile cu Ursula von der Leyen, aflată în vizită în România, a subliniat necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră.

De asemenea, președintele a anunțat că țara noastră va încerca să folosească cât mai eficient resursele europene pentru extinderea capabilităților militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare.

”Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”, a scris, luni, pe Facebook, Nicușor Dan, distribuind o fotografie în care apare alături de Ursula von der Leyen într-o aeronavă.

Președintele apreciază că vizita pe care a făcut-o la Constanța cu președintele Comisiei Europene ”reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei”.

”Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră. Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”, a mai transmis șeful statului.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanța, unde a avut întrevederi cu președintele Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei.

Von der Leyen și președintele Nicușor Dan au vizitat Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” și Portul Militar Constanța, urmând a susține o conferință de presă comună.

"Dragă Nicușor este o plăcere să mă aflu în România", i-a spus Ursula von der Leyen președintelui Dan. "Sunteți puternici și oferiți un sprijin stabil Europei" VIDEO
"Dragă Nicușor este o plăcere să mă aflu în România", i-a spus Ursula von der Leyen președintelui Dan. "Sunteți puternici și oferiți un sprijin stabil Europei" VIDEO
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni, 1 septembrie, într-o vizită în România, la Constanța, unde s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan, dar și cu...
Primele măsuri anunțate de UE după ce rușii ar fi încercat să bruieze avionul Ursulei von der Leyen
Primele măsuri anunțate de UE după ce rușii ar fi încercat să bruieze avionul Ursulei von der Leyen
UE va lansa sateliți suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistența împotriva interferențelor GPS și va îmbunătăți capacitățile de detectare a acestora, a...
#nicusor dan presedinte romania, #Ursula von der Leyen Comisia Europeana , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
O cunoscuta agentie de turism din Romania a fost vanduta unui touroperator maghiar
DigiSport.ro
I-au prins: un model celebru este in fotografia de pe telefonul lui Sinner! Tocmai a "stralucit" la Festivalul de la Venetia
ObservatorNews.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuita avutia medie in Romania: 77% in imobiliare si masina, 12% in depozite

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Dragă Nicușor este o plăcere să mă aflu în România", i-a spus Ursula von der Leyen președintelui Dan. "Sunteți puternici și oferiți un sprijin stabil Europei" VIDEO
  2. Kelemen Hunor, despre moțiunea de cenzură pregătită de AUR: ”Nu ai voturile necesare? Sigur că nu reușești să dai jos Guvernul”
  3. "Un lucru fals aruncat pe piață". Sorin Grindeanu dezminte o nouă majorare a TVA
  4. George Simion reacționează la prelungirea controlului judiciar asupra lui Călin Georgescu. Scenă în Parlament înainte asumării răspunderii VIDEO
  5. România este importantă strategic pentru securitatea europeană şi euro-atlantică, i-a spus Nicușor Dan Ursulei von der Leyen. Pe ce a marșat președintele în fața șefei Comisiei Europene FOTO
  6. PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Paul Stănescu: „Este doar o chestiune de timp”. Ce spune liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu
  7. O deputată, fostă membră AUR, mutată apoi la SOS România, pleacă și din acest partid. Ce va face în continuare
  8. Coaliția nu i-a iertat pe veteranii de război și foștii deținuți politici. Vor plăti în continuare CASS. Bolojan a respins propunerea PSD SURSE
  9. Impozitul pentru casele și mașinile mai scumpe se triplează. Proprietarii care vor fi afectați SURSE
  10. Grindeanu dezvăluie ce propuneri au refuzat partenerii din coaliție: "Sunt lucruri care nu au un impact financiar major, dar care țin de echitate". Cum va reacționa PSD