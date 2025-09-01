România este importantă strategic pentru securitatea europeană şi euro-atlantică, i-a spus Nicușor Dan Ursulei von der Leyen. Pe ce a marșat președintele în fața șefei Comisiei Europene FOTO

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, 1 septembrie, că România are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar în discuțiile cu Ursula von der Leyen, aflată în vizită în România, a subliniat necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră.

De asemenea, președintele a anunțat că țara noastră va încerca să folosească cât mai eficient resursele europene pentru extinderea capabilităților militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare.

”Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”, a scris, luni, pe Facebook, Nicușor Dan, distribuind o fotografie în care apare alături de Ursula von der Leyen într-o aeronavă.

Președintele apreciază că vizita pe care a făcut-o la Constanța cu președintele Comisiei Europene ”reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei”.

”Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră. Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”, a mai transmis șeful statului.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face, luni, o vizită în România, la Constanța, unde a avut întrevederi cu președintele Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei.

Von der Leyen și președintele Nicușor Dan au vizitat Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” și Portul Militar Constanța, urmând a susține o conferință de presă comună.

