Cum ar fi fost România dacă Simion era președinte. Nicușor Dan: "Uriașă neîncredere economică, investitori financiari care s-ar fi retras, explozie pe inflație"

Nicuşor Dan, preşedintele României, a afirmat luni seară, 15 septembrie, că, dacă George Simion ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România şi a precizat că am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras şi o explozie a inflaţiei şi o deteriorare a situaţiei financiare.

Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, la Antena 3, cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte.

”Cred că am avut nişte semnale, în primul rând economic, am avut nişte semnale imediat după ce Călin Georgescu a câştigat primul tur, am văzut cum a crescut cursul leului, cum au crescut ratele dobânzilor pentru români. Am avut, de asemenea, după ce George Simion a câştigat turul întâi, în mai, aceleaşi semnale”, a afirmat preşedintele.

Potrivit acestuia, ”era programul anunţat şi de George Simion şi de Partidul AUR, că nu vrea să mai audă de multinaţionale, de firme”.

”Deci ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România. Am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras imediat şi o explozie şi pe inflaţie şi pe situaţia financiară a României”, a mai declarat Nicuşor Dan.

