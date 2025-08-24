Ce părere au bucureștenii despre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan. Topul popularității și al încrederii SONDAJE

Președintele Nicușor Dan, fost primar general, conduce în topul popularității în Capitală, el având cea mai bună cotă, 43%, conform unui sondaj CURS realizat în București, care arată însă că 53% dintre cei chestionați au o părere proastă despre el. Cel mai impopular politician este Ilie Bolojan, despre care 76% au o părere proastă și doar 20% au o părere bună.

După Nicușor Dan - cu 43% având o părere foarte bună despre el și 53% o părere proastă - în topul popularității se află social-democratul Daniel Băluță, cu 30% având o părere bună și 65% o părere proastă.

Pe poziția a treia se află, la egalitate, Cristian Popescu Piedone și liderul AUR, George Simion, cu 27% având o părere bună. 66% au însă o părere proastă despre Cristian Popescu Piedone, iar 70% au o părere proastă despre Simion.

Ciprian Ciucu, Vlad Popescu Piedone și Robert Negoiță au o cotă de 25% în topul popularității, însă în ceea ce îi privește pe cei care au o părere proastă, cota este de 65%.

Premierul Ilie Bolojan este cel mai nepopular politician, 76% dintre cei chestionați având o părere proastă despre el. El este urmat, cu 75% având o părere proastă, de Diana Șoșoacă și apoi de Kelemen Hunor, cu 74%.

62% dintre cei chestionați declară că nu o cunosc pe Ana Ciceală, iar 43% nu îl știu pe Vlad Gheorghe. De asemenea, 32% spun că nu îl cunosc pe primarul Sectorului 1, liberalul Gheorghe Tuță.

77% dintre cei chestionați consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită și doar 18% spun că direcția este bună.

Sondajul a fost realizat în perioada 12 - 22 august, pe un eșantion de 1.100 de persoane reprezentând populația adultă din București. Datele au fost culese față în față, la domiciliul respondenților. Marja maximă de eroare este +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondaj PNL

Președintele Nicușor Dan, fost primar al Capitalei, este politicianul cu cea mai mare notorietate printre bucureșteni, arată și un sondaj realizat de INSCOP, la comanda PNL.

În ceea ce privește notorietatea, Nicușor Dan are o cotă de 98,9%, printre locuitorii Capitalei.

În topul notorietății se mai află, în ordine, Gabriela Firea - 98,7%, Călin Georgescu - 97,9%, George Simion - 97,3% și Ilie Bolojan - 97%, Daniel Băluță - 76,3%, Cătălin Drulă - 67,2%, Anca Alexandrescu - 64,8%, Ciprian Ciucu - 53,9%.

Topul încrederii este deschis tot de Nicușor Dan, cu o cotă de 41,6%, raportată la totalul populației. Pe locul al doilea se află Ilie Bolojan - 41,2%, iar pe locul trei, la egalitate, cu 27,1%, sunt Daniel Băluță, Călin Georgescu și Gabriela Firea.

Locul al patrulea îi revine lui Ciprian Ciucu, cu 25,3%, iar locul cinci lui George Simion, cu 19,3%, urmat de Cătălin Drulă - 15,7% și de Anca Alexandrescu - 13,6%.

Sondajul a fost realizat în luna august, la comanda PNL, pe 1.107 respondenți, și are o marjă de eroare de +/- 2,9%.

