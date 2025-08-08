Nicușor Dan a recunoscut că l-a votat pe Ion Iliescu: „Am invitat și oamenii să-l voteze”. I-a dat votul, dar nu și un ultim omagiu

În octombrie anul trecut, Nicușor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidențiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiția cu candidatul PRM Corneliu Vadim Tudor.

Ales între timp președinte, Nicușor Dan nu a participat la funeraliile lui Ion Iliescu, primul șef al statului din perioada post-decembristă. Nicușor Dan a fost prezent la Palatul Cotroceni, dar a urmărit procesiunea din biroul său prezidențial, fără a coborî la catafalcul lui Ion Iliescu, susțin surse politice pentru News.ro.

Nicușor Dan a mai făcut referiri la Ion Iliescu și cu alte ocazii, invocând termenul „democrație originală” consacrat de acesta, dar și când a fost întrebat într-un interviu ce ar prelua de la foștii președinți ai României.

Întrebat pe cine a votat în finala Iliescu versus Vadim, Nicușor a răspuns că l-a votat pe Iliescu.

”Mai mult decât atât, conduceam atunci un mic ONG. Și, atunci, prin această asociație, care era o voce mică în spațiul public, am invitat oamenii să-l voteze pe Iliescu”, relata Nicușor Dan, în toamna anului trecut, în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV.

Nicușor Dan îl evocase pe fostul președinte al României și cu mai puțin de o lună înaintea acestor declarații, la Consiliul Național al PNL, în care și-a exprimat susținerea pentru candidatura lui Nicolae Ciucă la Cotroceni.

„PNL-ul este partidul care după '89 a contribuit la a aduce România acolo unde este azi și nu într-o democrație originală, așa cum și-ar fi dorit-o Ion Iliescu”, spunea Nicușor Dan.

El s-a mai referit la Iliescu și într-un interviu acordat News.ro în aprilie 2025, din poziția de candidat la Președinție, când, întrebat ce ar împrumuta de la foștii președinți, inclusiv de la acesta, a replicat: ”Ion Iliescu, multe defecte, un om echilibrat, un om care și-a păstrat echilibrul”.

În octombrie 2004, Nicușor Dan preluase al doilea mandat de primar general al Capitalei, după o competiție cu Gabriela Firea (PSD), Sebastian Burduja (PNL) și Cristian Popescu Piedone (PUSL). În acea perioadă, Nicușor Dan era unul dintre cei mai curtați politicieni: toți candidații de dreapta la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi (USR), Nicolae Ciucă (PNL) și Ludovic Orban (Forța Dreptei) se afişau cu primarul general în speranța unui transfer de popularitate.

În plus, izbucnise ”războiul de la planșeul Unirii”, scandalul dintre primarul general și primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Nicușor Dan nu avizase proiectul de la Piața Unirii, în timp ce Daniel Băluță mutase deja buldozerele în centrul Capitalei.

Ulterior, Daniel Băluță a amânat lucrările, în condițiile în care șeful său de partid, Marcel Ciolacu, intrase în cursa pentru alegerile prezidențiale, iar orice scandal public afecta campania liderului PSD. În final, alegerile prezidențiale din luna noiembrie au fost anulate de CCR, pe motiv de ingerințe străine în politica națională.

În luna decembrie, la câteva zile după anularea scrutinului, Nicușor Dan și-a anunțat candidatura pentru Cotroceni din postura de independent, iar la alegerile din luna mai a reușit să-l învingă în turul doi pe candidatul AUR George Simion.

Înainte de a prelua mandatul prezidențial, în ultima ședință ca primar general, Nicușor Dan a avizat începerea lucrărilor la planșeul de la Piața Unirii, investiție administrată de Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță.

Alegerile prezidențiale din 2000

La alegerile prezidențiale din anul 2000, s-au calificat în finală Ion Iliescu, din partea PSD, și Corneliu Vadim Tudor, candidatul PRM, în condițiile în care voturile dreptei s-au divizat între Teodor Stolojan (candidatul PNL) și Mugur Isărescu, susținut la acea vreme de CDR, alianță care gravita în jurul PNȚCD, partid care avea să rateze intrarea în Parlament în acel an.

Emil Constantinescu, președintele ales în 1996 din partea CDR, refuzase să candideze pentru al doilea mandat, în condițiile în care cota sa de popularitate se prăbușise în cei patru ani la Cotroceni. În acel context, în care Vadim Tudor amenința cu execuții pe stadion, mai multe personalități publice care în primii 10 ani după Revoluție se poziționaseră vocal împotriva lui Ion Iliescu, au îndemnat totuși la vot pentru candidatul PSD, sub sloganul ”răul cel mai mic”.

La acea dată, Nicușor Dan revenise de la Paris, unde obținuse doctoratul la Sorbona, și era cercetător la Institutul de Matematică din București.

Ajuns președinte al României, Nicușor Dan a refuzat să participe la funeraliile lui Ion Iliescu, primul șef al statului ales prin vot liber după Revoluție. Nicușor Dan a fost prezent la Palatul Cotroceni atât miercuri, cât și joi, dar a refuzat să coboare la catafalcul lui Ion Iliescu, în Sala Unirii.

„Istoria îl va judeca”

Președintele a urmărit ceremonia funerară din biroul său prezidențial, susțin surse politice pentru news.ro. Totuși, Nicușor Dan a transmis un scurt mesaj prin intermediul Administrației Prezidențiale, după anunțul decesului.

”Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”, a transmis președintele.

Marile dosare ale epocii la care face trimitere președintele sunt Revoluția și Mineriada, care nu au fost soluționate în cei 35 de ani scurși de la producerea evenimentelor. Fostul președinte Ion Iliescu fusese pus sub acuzare pentru crime contra umanității în cele două dosare penale, însă procesele nici măcar nu începuseră.

