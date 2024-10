Înlăturarea ilegalităţilor din urbanism, una dintre mizele referendumului propus de Nicușor Dan. Noi precizări de la primarul Capitalei

Unul dintre obiectivele referendumului local este să înlăture ilegalităţile din urbanismul Capitalei, a declarat primarul general al Municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan.

”Una (dintre întrebări n.r.) vizează modul în care se construieşte urbanismul oraşului. În momentul de faţă avem documentaţii şi autorizaţii emise de şapte primari, între care primarul municipiului emite pe 7% din suprafaţa oraşului, pe zone istorice şi avem două lucruri care trebuie corectate, gradul uriaş de ilegalitate ce există şi la Primăria Capitalei şi care există la multe din sectoare şi din păcate, nu avem instituţiile statului care să facă ordine aici (...) - propunerea este ca întreaga atribuţie să fie luată de primarul municipiului, pe de altă parte, modul neuniform în care arată oraşul, de la staţii de autobuz, până la coşuri de gunoi şi toate elementele de imagine urbană", a spus Nicuşor Dan miercuri, 30 octombrie, la o dezbatere despre referendum.

În ceea ce priveşte întrebarea despre modul în care se împart banii între Municipalitate şi primăriile de sector, el este de părere că în prezent instituţiei pe care o reprezintă îi revin bani prea puţini în raport cu responsabilităţile sale.

”Această împărţire este definită de două legi, pe de o parte Legea finanţelor publice locale, care este amendată în fiecare an de Legea bugetului naţional şi care, în linii mari, împarte jumătate-jumătate cei 10-12 miliarde din impozitul pe venit al bucureştenilor şi Codul fiscal, care spune că toate taxele şi impozitele locale se duc la sectoare, sume cam de ordinul 2,5-3 miliarde de lei în fiecare an. (...) ca să vă dau exemplul cel mai comic, deşi Primăria Capitalei plăteşte integral subvenţia pe transportul public, în cazul în care amendăm pe cineva fără bilet, amenda se duce la primarul de sector (...) dacă ne raportăm la banii pe 2023, noi am avut 12 miliarde din impozitul pe venit şi trei miliarde din taxe şi impozite locale. Distribuţia a fost şase miliarde la Primăria Capitalei, nouă miliarde la primăriile de sector, dar din cele şase miliarde noi am plătit trei miliarde pe subvenţia la transport şi termie, deci, raportul real a fost trei miliarde la nouă miliarde, în condiţiile în care responsabilităţile noastre sunt mult mai mari”, a afirmat Nicuşor Dan.

El şi-a exprimat speranţa că acest referendum va avea impact din 2025. ”Cu acest referendum aş vrea ca nişte lucruri să se întâmple în 2025 deja, adică orice rezultat al unei dezbateri pe reorganizare nu poate să aibă efect decât cel mai devreme în 2028. Eu vin dintr-un mandat în care realmente nu am avut bani pentru multe lucruri pe care am fi putut să le facem şi eu aş dori să nu mai pierdem patru ani, până în 2028 şi pe autorizaţii şi pe bani să începem din 2025”, a adăugat primarul general al Capitalei.

