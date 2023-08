Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a răspuns acuzaţiilor premierului Marcel Ciolacu potrivit căruia edilul ”condamnă sute de mii de locuitori ”să se spele luni întregi cu apă rece”.

”Este exact declaraţie tipic politicianistă, populistă, adică iei un fapt real şi îl scoţi din context şi spui că asta este permanent. Nu vorbeşte nici de faptul că am plătit pe termie de trei ori mai mult decât media ultimilor zece ani, nici de faptul că, în sfârşit, pierdem mai puţin, după ce zece ani am pierdut, din an în an, tot mai mult, nu vorbeşte nici de marile investiţii pe care le-am făcut. Nu l-am văzut pe domnul Ciolacu să fie la fel de vehement când domnul Oprescu nu plătea subvenţia, în sensul cel mai propriu, sau când doamna Firea ducea RADET-ul în faliment, din nou, în sensul cel mai propriu al falimentului. În sfârşit, noi am început să facem acele mari lucrări şi, din păcate, aceste mari lucrări, la un moment dat, costă câteva zile în care oamenii au rămas fără apă caldă. Cam asta este”, a declarat Nicuşor Dan miercuri seară, 16 august, la Digi 24.

El a spus că nu se pune problema ca în Capitală să existe consumatori care să nu aibă apă caldă sau căldură ”luni întregi”, precizând că este vorba doar despre zile de întrerupere a alimentării.

”Această situaţie a început undeva în 4-5 august şi se va termina mâine (joi – n.r.), când se încheie lucrările. (...) Din 1968 nu s-au mai făcut lucrări, exista pericolul ca acest nod important să crape în această iarnă şi am preferat să intervenim acum, cu acest inconvenient, evident, pentru foarte mulţi bucureşteni, sectoarele 2 şi 3 să nu aibă apă caldă, decât să ni se întâmple ce ni s-a întâmplat în iarna lui 2020, când cam aceiaşi oameni au rămas, de data asta două săptămâni înainte de Crăciun, fără căldură. Deci mai bine să lucrăm acum ca să evităm pericolul pe care l-am fi putut avea în această iarnă”, a explicat primarul.

El a adăugat că toate lucrările care se fac în această perioadă au început ”pentru ca iarna asta să fie mult mai bine decât iarna trecută”.

Nicuşor Dan a răspuns astfel acuzaţiilor primului ministru, Marcel Ciolacu, aduse în şedinţa de guvern de săptămâna trecută.

”Nu reuşesc totuşi să realizez cum este posibil, în aceste condiţii, ca în Capitala României primarul Nicuşor Dan să condamne în continuare, şi în acest an, sute de mii de locuitori să se spele luni întregi cu apă rece. Mi se pare inuman şi degradant. Şi asta la trei ani după ce domnul primar a promis revoluţia apei calde”, a declarat Marcel Ciolacu, joi.