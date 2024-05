Nicușor Dan răspunde acuzațiilor candidatului liberal Sebstian Burduja: „Afirmaţie complet, complet lipsită de realism”

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a răspuns vineri, 17 mai, acuzaţiilor aduse de către contracandidatul său, liderul PNL București, Sebastian Burduja. Acesta l-a acuzat de lipsa de transparență cu privire la publicarea dispozițiilor de primar și că nu a accesat fonduri europene în mandatul de la Primăria Municipiului București.

„Nu are informaţia corectă. Dispoziţiile, ca orice fel de acte administrative, sunt de două tipuri. Sunt normative şi individuale. Cele normative sunt publicate; de exemplu, regulamente... Sunt publicate în integralitate şi le găsiţi cu motorul de căutare, acolo unde căutaţi şi hotărârile de Consiliu General. Cele care sunt individuale, prin care se stabilesc, de exemplu, salarii, măriri, acordarea sporului de 15% de doctorat, transfer de oameni dintr-o parte în alta, pentru că ele se referă la date ale persoanelor fizice, nu există o obligaţie şi ar fi anormal să fie publicate. Integral pe site-ul primăriei este lista lor”, a spus Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă.

El a menţionat că în mandatul său au fost accesate aproximativ zece finanţări europene, inclusiv pentru spitale, pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, pentru semaforizare inteligentă sau hub-ul de mobilitate. Nicuşor Dan a catalogat acuzaţiile lui Burduja referitoare la faptul că nu ar fi accesat fonduri europene ca fiind „complet lipsite de realism”.

„Afirmaţie complet, complet lipsită de realism. Adică noi am încasat fonduri europene în trei ani şi jumătate: 2,1 miliarde lei. Şi pe de altă parte, am accesat fondurile europene care au fost disponibile, în sensul că fiind între cele două programe normale operaţionale - 2014-2020 era terminat în momentul în care a venit noi şi 2021-2027 nu era pornit în momentul în care am venit noi - am accesat acolo unde au fost bani disponibili din PNRR. Am accesat şi ne-au şi fost aprobate finanţări pentru spitale, pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic, pentru semaforizare inteligentă, pentru sistemul ITS, pentru hub-ul de mobilitate. Cred că sunt vreo 10 finanţări pe care le-am câştigat pe fonduri europene la care am aplicat noi”, a precizat Nicuşor Dan.

Sebastian Burduja, lider PNL Bucureşti şi candidat la Primăria Capitalei, a anunţat că liberalii vor convocarea unei şedinţe extraordinare de Consiliu General în care să fie discutat un proiect privind publicarea pe site a tuturor dispoziţiilor de edil general.

