Nicușor Dan, despre posibilitatea ca Firea să fie candidatul comun al PSD și PNL: ”Asta este ce se va întâmpla”

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre posibilitatea ca PSD şi PNL să o aibă pe Gabriela Firea drept candidat comun la PMB în 2024, că mai este un an şi jumătate până atunci şi între timp sunt destul probleme administrative de rezolvat. Edilul a mai spus că este posibil să se repete situaţia din 2016 şi 2020 în care dreapta va decide dacă va merge cu candidat comun sau nu pentru conducerea municipalităţii. Chestionat dacă va negocia cu liberalii pentru a îi convinge să îl susţină în 2024, Nicuşor Dan a precizat că este foarte devreme pentru astfel de discuţii, însă bineînţeles că vor fi purtate discuţiile politice necesare.

„Lucrurile acestea se vor întâmpla în septembrie 2024. Mai avem un an şi jumătate până atunci. Avem multe lucruri de făcut în administraţie până atunci. Ce se va întâmpla în 2024? O să fie nişte alegeri, foarte probabil într-un singur tur. Toată societatea civilă şi-ar dori să fie în două, dar vor fi într-un singur tur. Vom fi din nou în situaţia în care am fost în 2020, 2016, situaţia în care dreapta va avea sau nu va avea un candidat comun. Asta este ce se va întâmpla”, a declarat Nicuşor Dan, întrebat vineri despre faptul că este vehiculată în spaţiul public varianta unui candidat comun în persoana Gabrielei Firea din partea PSD şi PNL la Primăria Capitalei.

Chestionat dacă va fi candidatul dreptei la PMB în 2024, Nicuşor Dan a răspuns: „Cred că întrebarea aceasta mi s-a pus şi în februarie 2020 şi am răspuns că nu ştiu”.

Întrebat în continuare care sunt variantele pe care le are, în contextul în care sondajele arată că un candidat PSD are mai multe reuşită, edilul general a replicat: „E foarte devreme pentru a face orice fel de astfel de discuţii. Cel puţin un an şi jumătate de acum o să facem administraţie şi în momentul acela sigur că suntem oameni politici, o să avem toate discuţiile politice necesare”.

De asemenea, întrebat dacă a mai discutat cu cei din conducerea PNL pe tema susţinerii sale la şefia PMB, în condiţiile în care voci politice spun că PSD şi PNL vor merge cu candidaţi comuni în marile municipii, Nicuşor Dan a răspuns: „Aceasta este o decizie care nu mă priveşte pe mine. Ce pot eu să vă spun este că am avut ieri o şedinţă de Consiliu General în care toate proiectele, mai puţin unul, au trecut”.

Chestionat unde au fost greşelile şi cine a greşit de relaţia cu PNL s-a degradat atât de tare, edilul general a precizat: „Asta cred că nu sunt adresantul potrivit la întrebarea aceasta. Trăim într-o democraţie şi fiecare are dreptul la o opinie (cu privire la criticile pe care i le aduc liberalii – n.r.). Aceasta este situaţia”.

Pe 5 februarie, preşedintele PSD Marcel Ciolacu declara că social-democraţii vor merge în acest moment cu Gabriela Firea candidat la Primăria Capitalei, mai ales că şi aceasta îşi doreşte un nou mandat. „Cred că va fi cel mai bun candidat de departe, nu doar de la PSD ci de la toate partidele”, a mai spus Ciolacu la Antena 3.

Nicuşor Dan a avut o întâlnire marţi cu cei de la PMP. Ulterior, el a anunţat că i-a asigurat pe consilierii generali ai PMP că pe viitor va fi partenerul lor şi a adăugat că „este datoria noastră, a tuturor, să facem tot ce ţine de noi ca să propunem un proiect politic în 2024 care să nu aducă o administraţie care a însemnat risipă, care a însemnat lucru de mântuială”.

De asemenea, preşedintele USR Cătălin Drulă a avut, miercuri, o întâlnire cu primarul Capitalei Nicuşor Dan la care au discutat despre priorităţile dezvoltării Bucureştiului şi continuarea colaborării în Consiliul General. La rândul său, edilul general a precizat că va continua colaborarea cu USR în CGMB şi „vom face tot ce ne stă în putere pentru ca Bucureştiul să nu ajungă înapoi pe mâna Gabrielei Firea”.

