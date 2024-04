Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat luni, 29 aprilie, că încep lucrările de punere în siguranță a Hanului Solacolu, una dintre clădirile emblematice din București.

Imobilul se află în centrul Bucureștiului, pe Calea Moșilor.

În ultimii ani, clădirea a fost ocupată abuziv de oameni ai străzii. De-a lungul timpului au fost observate acolo inclusiv animale agresive.

„Începem lucrările de punere în siguranţă la Hanul Solacolu, este o clădire emblematică pentru Bucureşti, construită la 1859, una dintre cele mai vechi clădiri civile ale Bucureştiului, monument istoric, din păcate lăsată în degradare ani de zile. E vorba de o punere în siguranţă, adică vom sprijini faţadele, vom sprijini calcanele către proprietăţile vechie, elementele interioare, sunt bolte şi la etaj, la parter, la subsol. Sfârşitul acestei operaţiuni va fi că această clădire va fi sprijinită din toate părţile şi va fi sigură. Această operaţiune se va termina la sfârşitul acestui an”, a declarat primarul Capitalei.

Nicușor Dan a vorbit despre pașii care au trebuit făcuți.

„Ca să ajungem aici mai întâi s-a expropriat, după care s-a făcut o expertiză, după care Consiliul General a aprobat indicatorii tehnico-economici, după care s-a făcut proiectare pentru punere în siguranţă, inclusiv organizare de şantier, şi am mai aşteptat puţin pentru că este nevoie să folosim acest spaţiu unde circula o linie de tramvai şi nu aveam macaze decât cele pe care le-am folosit la Podul Grant”, a mai spus Nicuşor Dan.

Dan a profitat de ocazie pentru a aminti despre eșecurile administrației Firea.

„Sunt lucruri pe care le-am făcut şi lucruri pe care nu le-am făcut. Ceea ce am făcut este că am respectat cu stricteţe regulamentul de urbanism al zonelor istorice, pentru că administraţiile precedente au distrus o piaţă. Dacă mergeţi oriunde în lume, o să vedeţi că în zona istorică clădirile sunt dublu la preţ faţă de clădirile din alte zone, pentru că există oameni, firme, care vor să locuiască în ele ca să îşi dovedească prestigiul social, să fie într-o zonă mai liniştită, etc. Noi, permiţând să se demoleze, să se construiască blocuri, am distrus această piaţă.

Punctual, pe clădiri care sunt emblematice, cum e asta, vom interveni noi. Un lucru pe care nu l-am făcut şi pe care mi-l reproşez, e faptul că în activitatea Poliţiei Locale nu am dat amenzile pe care trebuia să le dăm pentru toate clădirile care sunt lăsate să se distrugă", a comentat Nicușor Dan.

În total, în subordinea Primăriei se află 18.000 de clădiri, în zona istorică. Primarul a avertizat că PMB nu poate acționa pentru a le reabilita pe toate.

