Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:03 - Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România

S-a nascut la 20 decembrie 1969, in Fagaras. A candidat la Primaria Bucurestiului, ca independent, dar s-a clasat abia pe locul patru. A candidat si pentru un loc de consilier, dar nu a obtinut cele cinci procente necesare unui independent pentru a putea deveni consilier municipal.
Nicusor Dan este matematician, absolvent al unui masterat si al unui doctorat la Paris.
Cand era elev, la liceu, doi ani la rand, a castigat medalia de aur la Olimpiada Internationala de Matematica. Premiul I cu punctaj maxim la Olimpiadele Internationale de Matematica din 1987 si 1988.
Student la cea mai buna universitate din Franta, Ecole Normale Superieure de Paris (1992-1995). Doctorat in matematica la Universitatea Paris XIII (1998).
Nicusor Dan s-a intors in Romania in 1998, de la un salariu de 2000 de dolari la un salariu de 60 de dolari.