Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:03 - Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, 29 octombrie, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în țara noastră, iar securitatea flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Şeful statului a subliniat că ...