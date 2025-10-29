Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:03 - Reacția lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea trupelor SUA din România

Nicusor Dan / stiri Nicusor Dan
11 comentarii
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis miercuri, 29 octombrie, că prezenţa trupelor americane din România revine la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, prin redimensionarea forţei rotaţionale care opera şi în țara noastră, iar securitatea flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Şeful statului a subliniat că ...
Ce crede Nicușor Dan despre Catedrala Mântuirii Neamului. „Niciodată nu am avut această scandare 'Vrem spitale, nu catedrale'”
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 14:48 - Ce crede Nicușor Dan despre Catedrala Mântuirii Neamului. „Niciodată nu am avut această scandare 'Vrem spitale, nu catedrale'”
Nicusor Dan / stiri Nicusor Dan
16 comentarii
Președintele Nicușor Dan a afirmat marți, 28 octombrie, că, atunci când era primar, Primăria Capitalei a acordat fonduri limitate pentru biserici, iar contribuția la Catedrala Mântuirii...
Ce pensie consideră Nicușor Dan că ar merita magistrații. “E absolut necesar ca această lege să treacă”
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 14:26 - Ce pensie consideră Nicușor Dan că ar merita magistrații. “E absolut necesar ca această lege să treacă”
Nicusor Dan / stiri Nicusor Dan
12 comentarii
Președintele Nicușor Dan a declarat marți, 28 octombrie, că este necesară o reformă a pensiilor magistraților, prin reducerea procentului raportat la ultimul salariu și creșterea vârstei...
Președintele Nicușor Dan spune că scorul AUR în sondaje este o realitate. "Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România"
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:59 - Președintele Nicușor Dan spune că scorul AUR în sondaje este o realitate. "Exprimă o neîncredere în modul în care se gestionează politic administrația în România"
Nicusor Dan / stiri Nicusor Dan
10 comentarii
Președintele Nicușor Dan s-a arătat îngrijorat de “componenta pro-Rusia din discursul AUR la care oamenii nu reacționează” și spune că nu există nicio îngrijorare că România ar...
Veteranul de război care a fost decorat de Nicușor Dan în ziua în care a împlinit 110 ani. Când s-a întors de pe front s-a făcut profesor de muzică
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:58 - Veteranul de război care a fost decorat de Nicușor Dan în ziua în care a împlinit 110 ani. Când s-a întors de pe front s-a făcut profesor de muzică
Nicusor Dan / stiri Nicusor Dan
6 comentarii
Președintele Nicușor Dan a semnat marți, 28 octombrie, decretul privind acordarea gradului de general de brigadă, cu o stea, în retragere, veteranului de război Iosif Rus. 'Cu profund...
Vezi toate stirile

Despre Nicusor Dan

S-a nascut la 20 decembrie 1969, in Fagaras. A candidat la Primaria Bucurestiului, ca independent, dar s-a clasat abia pe locul patru. A candidat si pentru un loc de consilier, dar nu a obtinut cele cinci procente necesare unui independent pentru a putea deveni consilier municipal.  

Nicusor Dan este matematician, absolvent al unui masterat si al unui doctorat la Paris.

Cand era elev, la liceu, doi ani la rand, a castigat medalia de aur la Olimpiada Internationala de Matematica. Premiul I cu punctaj maxim la Olimpiadele Internationale de Matematica din 1987 si 1988.

Student la cea mai buna universitate din Franta, Ecole Normale Superieure de Paris (1992-1995). Doctorat in matematica la Universitatea Paris XIII (1998).

Nicusor Dan s-a intors in Romania in 1998, de la un salariu de 2000 de dolari la un salariu de 60 de dolari.

Link-uri utile:

Pagina personala

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Nicusor Dan
Nicusor Dan

Data nasterii: 20 decembrie 1969

Cariera:  presedinte Asociatia Salvati Bucurestiu, candidat Primaria Capitalei

Citeste despre:
alegeri Bucuresti 2012
candidat primaria Bucuresti
Clotilde Armand
USB
USR
demisie USR
Gabriela Firea