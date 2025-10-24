Nicușor Dan a contestat la CCR legea reorganizării administrației centrale. Curtea va analiza legalitatea pe 12 noiembrie

Curtea Constituțională a României (CCR) a anunțat că va dezbate, în data de 12 noiembrie 2025, sesizarea de neconstituționalitate formulată de președintele Nicușor Dan asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024, privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale.

Sesizarea a fost transmisă Curții pe 22 octombrie 2025, după ce actul normativ a fost adoptat de Parlament și retrimis președintelui spre promulgare, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Contextul sesizării

La data de 9 aprilie 2025, Parlamentul României a trimis spre promulgare legea de aprobare a OUG nr. 153/2024, care vizează reorganizarea Guvernului, în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr. 33/2024, prin care a fost acordată încrederea noului Executiv.

În forma adoptată inițial, legea a aprobat fără modificări Ordonanța de urgență, menită să stabilească o nouă structură la nivelul administrației publice centrale.

Pe 17 aprilie 2025, președintele României a formulat o cerere de reexaminare, invocând faptul că legea reglementează aspecte ce țin de organizarea Guvernului, domeniu care, potrivit articolului 73 alin. (3) lit. e) din Constituție, aparține legilor organice.

Președintele a semnalat o neconcordanță procedurală, întrucât actul a fost adoptat tacit de prima Cameră (Camera Deputaților) ca lege organică, dar votat de Senat, Cameră decizională, ca lege ordinară. Prin urmare, președintele a cerut reanalizarea caracterului juridic al legii și adoptarea acesteia în mod unitar.

