Nicușor Dan a oprit un transfer care punea în pericol patrimoniul statului: „Curtea Constituțională ne-a dat dreptate”

Curtea Constituțională a admis miercuri, 17 septembrie, sesizarea formulată de președintele României, Nicușor Dan, în luna iulie, privind o lege care prevedea transferul gratuit al unui teren din proprietatea statului în cea a comunei Moara, județul Suceava.

Președintele a salutat decizia Curții, argumentând că legea contestată punea în pericol patrimoniul statului și nu respecta principiile constituționale.

„Constituțională a admis astăzi sesizarea pe care am făcut-o în luna iulie privind o lege care punea în pericol proprietatea statului. Legea prevedea transferul gratuit al unui teren cu o valoare financiară semnificativă, aflat în proprietatea statului către comuna Moara, județul Suceava. Am considerat că acest transfer nu respecta Constituția, pentru că: nu existau garanții suficiente că terenul va fi folosit în interes public, lipseau interdicții clare privind vânzarea sau schimbarea destinației terenului, nu erau prevăzute termene sau sancțiuni în cazul în care nu se făceau investițiile propuse, nu exista un acord clar din partea autorităților locale, așa cum cere legea. Această decizie a Curții confirmă că obligația statului este să își protejeze proprietățile și interesele naționale în activitatea economică. Mi-am exercitat rolul constituțional de a veghea la respectarea legii fundamentale și voi continua să intervin ori de câte ori este nevoie pentru ca legislația să respecte Constituția și angajamentele internaționale ale României”, a explicat Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ads

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea publică a comunei Moara, județul Suceava.

Judecătorii constituționali au constatat că articolul 1 din actul normativ este neconstituțional, întrucât reglementarea este imprecisă și afectează regimul juridic al proprietății private a statului.

„Reglementarea imprecisă a transferului terenului, în suprafață de 2,24 ha, situat în intravilanul localității Bulai, comuna Moara, afectează regimul juridic privind proprietatea privată a statului, prejudiciază rolul statului de a proteja interesele naționale în activitatea economică și creează premisele încălcării principiului autonomiei locale”, se arată în rezumatul deciziei CCR.

Ads