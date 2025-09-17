Nicușor Dan a oprit un transfer care punea în pericol patrimoniul statului: „Curtea Constituțională ne-a dat dreptate”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 17:13
1181 citiri
Nicușor Dan a oprit un transfer care punea în pericol patrimoniul statului: „Curtea Constituțională ne-a dat dreptate”
Nicușor Dan, președintele României - FOTO Facebook Nicușor Dan

Curtea Constituțională a admis miercuri, 17 septembrie, sesizarea formulată de președintele României, Nicușor Dan, în luna iulie, privind o lege care prevedea transferul gratuit al unui teren din proprietatea statului în cea a comunei Moara, județul Suceava.

Președintele a salutat decizia Curții, argumentând că legea contestată punea în pericol patrimoniul statului și nu respecta principiile constituționale.

„Constituțională a admis astăzi sesizarea pe care am făcut-o în luna iulie privind o lege care punea în pericol proprietatea statului. Legea prevedea transferul gratuit al unui teren cu o valoare financiară semnificativă, aflat în proprietatea statului către comuna Moara, județul Suceava. Am considerat că acest transfer nu respecta Constituția, pentru că: nu existau garanții suficiente că terenul va fi folosit în interes public, lipseau interdicții clare privind vânzarea sau schimbarea destinației terenului, nu erau prevăzute termene sau sancțiuni în cazul în care nu se făceau investițiile propuse, nu exista un acord clar din partea autorităților locale, așa cum cere legea. Această decizie a Curții confirmă că obligația statului este să își protejeze proprietățile și interesele naționale în activitatea economică. Mi-am exercitat rolul constituțional de a veghea la respectarea legii fundamentale și voi continua să intervin ori de câte ori este nevoie pentru ca legislația să respecte Constituția și angajamentele internaționale ale României”, a explicat Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea publică a comunei Moara, județul Suceava.

Judecătorii constituționali au constatat că articolul 1 din actul normativ este neconstituțional, întrucât reglementarea este imprecisă și afectează regimul juridic al proprietății private a statului.

„Reglementarea imprecisă a transferului terenului, în suprafață de 2,24 ha, situat în intravilanul localității Bulai, comuna Moara, afectează regimul juridic privind proprietatea privată a statului, prejudiciază rolul statului de a proteja interesele naționale în activitatea economică și creează premisele încălcării principiului autonomiei locale”, se arată în rezumatul deciziei CCR.

CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru trecerea unui imobil din...
Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA
Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA
Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat cererea Statelor Unite de a folosi baza militară de la Mihail Kogălniceanu pentru a efectua misiuni în Orientul Mijlociu. Baza de la...
#Nicusor Dan, #CCR, #patrimoniu , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Un doctor si-a lasat pacientul pe masa de operatie ca sa intretina relatii intime cu asistenta. Acum, isi poate relua cariera in Anglia
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League
DigiSport.ro
Gigi Becali a devenit viral pe internet! A scos teancul de bani la un liceu din Bucuresti

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Americanii vor folosi baza militară Kogălniceanu pentru operațiuni în Orientul Mijlociu. Președintele Nicușor Dan a acceptat cererea SUA
  2. Comunicatorul PNL nu comunică. Ciprian Ciucu a plecat de la declarații după o întrebare despre finanțarea presei
  3. Nicușor Dan a oprit un transfer care punea în pericol patrimoniul statului: „Curtea Constituțională ne-a dat dreptate”
  4. L-a convins PSD pe Bolojan? Premierul nu mai exclude prelungirea plafonării la alimentele de bază după 1 octombrie. Când este așteptată decizia finală SURSE
  5. CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
  6. Partidul Uniunea Populară Social Creştină îşi schimbă numele şi identitatea vizuală în urma Congresului Naţional
  7. Lider PSD: „Oare premierul Bolojan se uită pe cifre atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat și supărat pe viață, tăind cu barda?”
  8. Banii țării în criză sau reformă? Nazare: „Trecem printr-o schimbare profundă în modul în care gestionăm finanțele publice”
  9. George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
  10. Senator PSD, gând la gând cu AUR. Solicită audierea ministrului Mediului invocând aceleași motive ca în moțiunea de cenzură depusă de partidul condus de George Simion