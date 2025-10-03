Nicușor Dan a promulgat legea privind ANRE, ASF și ANCOM: „Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri, 3 octombrie, într-o postare pe Facebook, faptul că a promulgat Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, parte din al doilea pachet de reforme asumate de Guvern. Noua lege vizează reducerea schemelor de personal, eliminarea privilegiilor salariale nejustificate și o mai mare transparență în remunerarea personalului din instituțiile de reglementare.

Nicușor Dan a menționat că actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și introduce măsuri pentru o mai bună funcționare a pieței energiei, a pieței financiare și a sectorului telecomunicațiilor.

„Am promulgat astăzi Legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, una dintre legile importante din pachetul doi de reforme asumate de Guvern. Actul normativ a trecut fără probleme de filtrul Curții Constituționale și prevede măsuri privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM, astfel încât piața energiei, cea financiară și a telecomunicațiilor să funcționeze fără excese. Este un demers necesar pentru a corecta dezechilibre majore acumulate în timp și pentru a gestiona cu mult mai multă atenție resursele publice”, a scris președintele.

Mai puțină risipă, mai multă transparență

Potrivit noilor prevederi, ANRE, ASF și ANCOM vor continua să își îndeplinească misiunile de reglementare, însă „într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării”. Printre măsuri se numără reducerea personalului supradimensionat, eliminarea privilegiilor salariale și reguli mai clare pentru remunerarea angajaților.

„Într-o perioadă în care mulți români fac eforturi și sacrificii, statul trebuie să fie primul care dă exemplu de cumpătare. Noile reglementări reduc schemele de personal supradimensionate, elimină privilegiile salariale nejustificate și impun reguli mai clare și mai transparente privind remunerațiile. Astfel, aceste instituții vor continua să își îndeplinească misiunea de reglementare în mod eficient, dar într-un cadru coerent cu realitățile economice ale țării. Instituțiile și autoritățile publice trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor și să se supună acelorași principii de echitate care guvernează întreaga societate. Este un pas înainte spre o administrație corectă și responsabilă”, a mai transmis Nicușor Dan.

