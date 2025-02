Nicușor Dan îl acuză pe Călin Georgescu de manipulare. "Ar fi în stare să distrugă acele ancore pe care România le-a creat"

Nicușor Dan, primarul Capitalei și candidat la alegerile prezidențiale, a criticat discursul lui Călin Georgescu, acuzându-l de manipulare a temerilor românilor.

În cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN, Dan a recunoscut că Georgescu identifică probleme reale ale României, cum ar fi corupția și subdezvoltarea agriculturii, dar a avertizat că promovează narative periculoase, inclusiv retragerea din NATO.

Nicușor Dan a declarat: „Să știți că eu încerc să înțeleg, am și discutat cu susținătorii lui. În primă fază au dreptate, domnul Călin Georgescu reușește să înțeleagă și să exprime niște nemulțumiri pe care oamenii le au, față de corupția din România. Faptul că sectorul agricol are potențial și nu e exploatat, identifică niște probleme sistemice ale României și oamenii rezonează.”

Edilul a adăugat: „Pe de altă parte, nu putem să nu vedem că domnia sa manipulează niște frici, când vorbim de războiul din Ucraina de exemplu, evident că toată lumea vrea pacea, dar când spune că noi ajutând Ucraina intrăm în război e o manipulare, că avem nevoie de pace, nu de NATO, asta e ca și cum îți arde casa și te uiți la ea și zici ce bine ar fi să nu ardă. Ar fi în stare să distrugă acele ancore pe care România și le-a creat cu efortul multor oameni, cu participări ale soldaților români în teatrele de operațiuni.”

În final, Nicușor Dan a subliniat că România se confruntă cu trei probleme majore: „România are 3 mari probleme. Statul nu funcționează pentru cetățeni și oamenii văd asta zilnic, statul trebuie întărit și corupția limitată. A doua chestiune e că România nu are o direcție, deși are competențe în foarte multe domenii și rolul președintelui e să adune toate aceste competențe și să definească niște direcții de țară. Și a treia problemă e că România e ruptă în mai multe direcții de clase de oameni care nu se înțeleg între ele și rolul președintelui e de mediator, să încerce să înțeleagă fiecare din categoriile astea sociale și să le explice celorlalți astfel încât să mergem în direcția care ne unește.”

