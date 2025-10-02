Nicușor Dan minimalizează tăierile din administrația locală: "Este mai mult un pachet de reformă. Suma de care vorbim nu e în măsură să afecteze traseul pe deficit"

Autor: Dan Istratie
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 19:09
Președintele României, Nicușor Dan Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, că pachetul pe administrație este mai mult un pachet de reformă decât unul care să țintească direct deficitul, el precizând că s-a început cu administrația publică locală, dar suma de care vorbim acolo nu e în măsură să afecteze traseul, pe deficit.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat la Copenhaga dacă suntem în riscul de a fi suspendate fondurile europene.

”Nu, acest risc nu există. Nu există vreun risc pe fonduri europene, în acest moment și în măsura în care vom continua politica pe care am avut-o până în momentul ăsta, riscul acesta se va îndepărta și mai mult”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a menționat că au fost cinci pachete, din care patru vor fi dezbătute de Curtea Constituțională.

”O să vedem ce se întâmplă acolo. Pachetul pe administrație este mai mult un pachet de reformă decât unul care să țintească direct deficitul. Este nevoie de o reformă a administrației publice, centrale și locale. S-a început cu administrația publică locală, dar suma de care vorbim acolo nu e în măsură să afecteze traseul, pe deficit,” a subliniat președintele.

