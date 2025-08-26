Nicușor Dan, aspru criticat de un fost premier al României: „Nu am înțeles asta!”

Adrian Năstase a ieșit la atac. Fostul premier al României l-a luat în vizor pe președintele Nicușor Dan. Fostul lider al PSD crede că oficialul de la Cotroceni a greșit atunci când a hotărât să absenteze de la deschiderea Festivalului „George Enescu”.

„Nu am înțeles de ce deschiderea Festivalului nu a fost făcută de președintele României, festivalul fiind organizat sub patronajul său, în măsura în care participase recent la diverse festivaluri câmpenești în Republica Moldova. Sau de primul-ministru, care a finanțat acest proiect. Sau de ministrul Culturii…”, a scris Adrian Năstase, pe blogul său.

Gala inaugurală a Festivalului „George Enescu” a fost onorată de Orchestra Filarmonicii „George Enescu” și de corul acesteia, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, director artistic al ediției din acest an.

Evenimentele publice la care a participat Nicușor Dan, de la preluarea mandatului de președinte

Criticile lui Adrian Năstase au venit după o serie importantă de evenimente la care Nicușor Dan a lipsit, în ultima vreme. Președintele a absentat și de la Ziua Marinei. De asemenea, acesta nu a mai susținut un discurs în urma morții președintelui Iliescu. În schimb, fostul primar a fost surprins la plimbări montane, într-o vizită la un festival muzical din Rep. Moldova și la o nuntă, aproape de București.

Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a oferit explicații privind absența președintelui de la deschiderea Festivalului Enescu și de la alte evenimente-cheie.

