Nicușor Dan, aspru criticat de un fost premier al României: „Nu am înțeles asta!”

Autor: Dan Stan
Marti, 26 August 2025, ora 15:28
1248 citiri
Nicușor Dan, discurs de la Administrația Prezidențială, 2025 / FOTO: captură video Admin. Prezidențială, YouTube

Adrian Năstase a ieșit la atac. Fostul premier al României l-a luat în vizor pe președintele Nicușor Dan. Fostul lider al PSD crede că oficialul de la Cotroceni a greșit atunci când a hotărât să absenteze de la deschiderea Festivalului „George Enescu”.

„Nu am înțeles de ce deschiderea Festivalului nu a fost făcută de președintele României, festivalul fiind organizat sub patronajul său, în măsura în care participase recent la diverse festivaluri câmpenești în Republica Moldova. Sau de primul-ministru, care a finanțat acest proiect. Sau de ministrul Culturii…”, a scris Adrian Năstase, pe blogul său.

Gala inaugurală a Festivalului „George Enescu” a fost onorată de Orchestra Filarmonicii „George Enescu” și de corul acesteia, sub bagheta dirijorului Cristian Măcelaru, director artistic al ediției din acest an.

Evenimentele publice la care a participat Nicușor Dan, de la preluarea mandatului de președinte

Criticile lui Adrian Năstase au venit după o serie importantă de evenimente la care Nicușor Dan a lipsit, în ultima vreme. Președintele a absentat și de la Ziua Marinei. De asemenea, acesta nu a mai susținut un discurs în urma morții președintelui Iliescu. În schimb, fostul primar a fost surprins la plimbări montane, într-o vizită la un festival muzical din Rep. Moldova și la o nuntă, aproape de București.

Până în acest moment, Administrația Prezidențială nu a oferit explicații privind absența președintelui de la deschiderea Festivalului Enescu și de la alte evenimente-cheie.

UPDATE Nicușor Dan, optimist în legătură cu economia României. Președintele susține că România nu a fructificat suficient parteneriatul cu SUA VIDEO
Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat, marți, 26 august, în discursul rostit la întâlnirea cu diplomații români, că în plan intern statul român necesită o reformă, iar imediat...
„Război” între Nicușor Dan și Ilie Bolojan: „Dacă vor candida și Ciucu și Drulă, conflictul PNL-USR riscă să rupă coaliția”
Relația dintre președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan este marcată de răceală în ultimul timp. Unii analiști politici atribuie tensiunile deciziei premierului de a majora TVA,...
