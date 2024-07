Premieră în România: Soluția inedită prin care Nicușor Dan vrea să răcorească apartamentele bucureștenilor

În vremuri caniculare, aparatele de aer condiționat reprezintă cea mai comună metodă pentru păstrarea confortului termic. De asemenea, variantele low-cost, mai puțin eficiente, sunt ventilatoarele. În următorii ani, o a treia variantă ar putea deveni din ce în ce mai populară, o soluție care a fost propusă de către Nicușor Dan.

Rețeaua electrică din București a devenit suprasolicitată, în aceste vremuri caniculare. Astfel, pentru a preîntâmpina astfel de situații, edilul Capitalei a venit cu o alternativă, mai puțin cunoscută publicului larg.

„Există ideea de a furniza prin același sistem pe care îl folosim pentru apă caldă și căldură, de a furniza rece. Foarte multă lume folosește aerul condiționat, întrebarea dacă rețeaua electrică suporta. Astfel, abia acum ne punem întrebarea asta dacă merită, pentru veri care probabil o să fie tot așa de calde, să facem asta.

Suntem la etapa de idee, adică vara anului trecut, acum doi ani, nu ne-am pus această problemă pentru că n-a fost o necesitate”, a dezvăluit Nicușor Dan, pentru EuroNews.

Nicușor Dan, avertizat de către șeful ELCEN: „Este nevoie de modernizarea sistemului"

Oficialul de la PMB este contrat de către directorul general ELCEN, Claudiu Crețu.

„Pe viitor, se poate face și trigenerare, adică și frig. Este nevoie de investiții în acest sens, este nevoie de modernizarea sistemului. Din păcate, este la stadiul de idee și nu știu realist când se va putea face, pentru că deocamdată am rămas încă în logica datoriilor, a penalităților, n-am ajuns încă pe zero. Și astăzi ELCEN are de încasat de la Termoenergetica un miliard de lei.

Dacă mă întrebați pe mine, sincer, cel mai devreme scenariu, dacă Primăria s-ar apuca mâine de treabă, ar fi peste doi ani. E nevoie de un studiu de fezabilitate, e nevoie de o licitație, de fapt o licitație pentru studiu, o licitație pentru lucrări. Deci, doar cele două licitații durează un an”, a declarat Crețu.

Ads