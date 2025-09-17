Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Președintele Nicușor Dan informează Parlamentul că a aprobat suplimentarea forțelor la Baza Mihail Kogălniceanu

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 14:55
2733 citiri
Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Președintele Nicușor Dan informează Parlamentul că a aprobat suplimentarea forțelor la Baza Mihail Kogălniceanu
Nicușor Dan a suplimentat trupele de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu FOTO Facebook/MApN

Președintele Nicușor Dan a aprobat suplimentarea forțelor la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, inclusiv aeronave ISR, de realimentare și protecția forței, ca răspuns la amenințările regionale și incidentele recente cu drone rusești.

Pe ordinea de zi a ședinței comune a Birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului de astăzi se află o ″Scrisoare din partea domnului Nicușor-Daniel Dan, Președintele României, prin care informează Parlamentul României că a aprobat prepoziționarea pe teritoriul României a unor aeronave de realimentare în aer, a unui contingent al SUA și mijloace de protecția forței și a unor aeronave ISR și de supraveghere la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu″, arată Profit.ro.

Aeronavele ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) sunt platforme aeriene specializate, care colectează, analizează și diseminează informații vitale pentru operațiunile militare și de intelligence. ISR este un acronim pentru cele trei funcții principale ale acestor platforme: Inteligență (strângere de informații despre forțele inamice), Supraveghere (monitorizarea continuă a zonelor de interes) și Recunoaștere (observarea sistematică a țintelor specifice).

Ministerul Apărării Naționale a informat, sâmbătă seară, că două aeronave de luptă F16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat la ora 18:05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre și după ce Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național.

Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, a precizat ulterior că a fost vorba despre „o dronă rusească”. Ministrul a mai spus că piloții „au avut autorizarea să doboare drona”, însă atunci când au avut „contact direct au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul”. „E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a punctat Moșteanu. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat duminică la incidentul pătrunderii unei drone rusești în spațiul aerian al României, afirmând că reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității UE și o amenințare gravă la adresa securității regionale”. În declarația sa postată pe X, ea a transmis și un mesaj de solidaritate în limba română.

CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru trecerea unui imobil din...
Celebrul Garry Kasparov, critici la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză că legitimează atacurile aeriene ale Rusiei împotriva Ucrainei
Celebrul Garry Kasparov, critici la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză că legitimează atacurile aeriene ale Rusiei împotriva Ucrainei
Celebru șahist Garry Kasparov, opozant declarat al lui Vladimir Putin, l-a criticat pe președintele României, Nicușor Dan, din cauză că nu este de acord cu instituirea unei zone de...
#Nicusor Dan, #baza Mihail Kogalniceanu, #aeronave, #SUA, #suplimentare trupe , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A plecat din Romania, de la un salariu de 4.000 Euro, si a ajuns sa castige 60.000 Euro lunar si sa "straluceasca" in Champions League
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Simptomele infectiei cu Candida Auris, ciuperca rezistenta care se raspandeste rapid in Europa

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Lucian Duţă, fost preşedinte CNAS, la un pas de a ieși din penitenciar. ICCJ i-a suspendat executarea pedepsei
  2. Monarhia britanică, atacată dur de CTP. La zeci de ani distanță, Ceaușescu și Trump, plimbați cu caleașca pentru interese financiare obscure. "Nu e rău să luăm bani de la mârlani"
  3. Expertiza INML confirmă că Toto Dumitrescu a consumat cocaină înainte să se urce la volan. Procurorii îl vor în arest
  4. Reacția furioasă a Israelului la planul de sancțiuni UE pentru încălcarea drepturilor omului în Gaza: ”Încurajați o organizație teroristă!”
  5. Președintele Cehiei și-a făcut vacanța în România: a căutat cazări modeste, în anonimat. Cu ce impresie a rămas
  6. Trump, primit cu onoruri regale la Castelul Windsor la începutul vizitei istorice în Marea Britanie VIDEO
  7. Papa Leon își reînnoiește apelurile „pentru un armistițiu și eliberarea ostaticilor” în Gaza. „Poporul palestinian continuă să trăiască în frică”
  8. Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Președintele Nicușor Dan informează Parlamentul că a aprobat suplimentarea forțelor la Baza Mihail Kogălniceanu
  9. Educatoarea șefă a clubului unde un băiețel s-a înecat în iaz, arestată preventiv
  10. Directoarea unui liceu de top din București, despre elevii români. „Se trag de șireturi cu profesorii. Dacă vin în chiloți la școală, nu mai ai voie să îi trimiți acasă”