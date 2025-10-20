Nicușor Dan, întrebat dacă și-ar dori și al doilea mandat de președinte al României: "În principiu"

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, în seara de 20 octombrie 2025, într-o emisiune la postul Antena 1, dacă și-ar dori să obțină și un al doilea mandat de șef al statului - după cel pe care l-a început în anul 2025.

"E devreme, dar în principiu da, pentru că am înțeles că, dacă vrei să faci ceva pentru țară, e nevoie de timp", a răspuns Nicușor Dan.

În perioada de când a devenit președinte al României, Nicușor Dan a precizat că una dintre prioritățile sale este lupta împotriva corupției și a criticat faptul că marea corupție, inclusiv cea din domeniul imobiliar, nu este suficient de mult în atenția Parchetelor din România.

Cu privire la actuala coaliție de guvernare, Nicușor Dan a subliniat că "toate aceste patru partide, și inclusiv grupul minorităților, înțeleg responsabilitatea pe care o au".

Întrebat de moderatoare dacă ar putea accepta, în coaliția de guvernare, și partidul AUR, Nicușor Dan a răspuns: "Această ipoteză nu există".

După cum se știe, Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale din luna mai 2025, alegeri la care s-a prezentat în calitate de candidat independent. Dan și-a dat demisia din funcția de primar general începând cu data de 26 mai 2025 și, în aceeași zi, a depus jurământul ca șef al statului.

Alegerile din anul 2025 au fost organizate după ce alegerile de la finalul anului 2024 au fost anulate, ca urmare a deciziei CCR. În anul 2024, s-a desfășurat doar primul tur al alegerilor prezidențiale, în urma căruia s-au calificat, în turul al doilea, Călin Georgescu și Elena Lasconi. Turul al doilea al alegerilor din anul 2025 nu s-a mai organizat.

Ads