"Candidați la prezidențiale?" Reacția lui Nicușor Dan, după ce i-a spulberat pe Firea și Piedone la alegerile locale

Nicușor Dan este unul dintre „politicienii-momentului", după ce a câștigat „en fanfare" un nou mandat la Primăria București. Gabriela Firea și Cristian Popescu-Piedone au înregistrat rezultate modeste. Astfel, fosta primăriță va merge la Bruxelles, iar fostul edil de sector se va concentra pe alegerile parlamentare.

După ce a obținut aproape 50% dintre voturi pentru PMB, scenariul „Nicușor Dan - candidat la prezidențiale" e din ce în ce mai des evocat în spațiul public. Totuși, șeful de la Capitală susține că nu are în plan să lupte pentru funcția de la Palatul Cotroceni.

„Am dat răspunsul la această întrebare. În acest moment, nu. Cel puțin doi-trei ani. Am preluat mandatul de primar al Bucureștiului, am deschis niște proiecte.

În politică se pot întâmpla multe, în doi-trei ani. Acum sunt preocupat de actualul mandat, vreau să duc proiectele la bun sfârșit", a declarat Dan, pentru Antena 3.

Nicușor Dan, curtat de Nicolae Ciucă, potențial candidat din partea PNL, la prezidențiale

Nicolae Ciucă l-a sunat pe Nicușor Dan, pentru a-l felicita.

„Am avut o discuție foarte plăcută cu domnia sa, m-a felicitat. Și-a exprimat disponibilitatea de a continua dialogul, așa cum am făcut și eu, ceea ce e normal. PNL are niște oameni în Consiliul General. Doresc să formez o majoritate.

Am avut un apel de la domnia sa azi noapte, dar aveam telefonul pe silent, am vorbit azi dimineață", a mai precizat Dan.

Nicușor Dan nu a decis încă pe cine va sprijini în lupta pentru Palatul Cotroceni.

„Am declarat public aseară că vreau să am o discuție cu candidații la prezidențiale pe două legi foarte importante, codul urbanismului și legea spațiilor verzi urbane. Să vedem cine sunt candidații, mai întâi. Apoi, să vedem punctul de vedere pe aceste legi și discutăm apoi", a declarat primarul.

Nicușor Dan refuză revenirea în USR

Nici nu are în plan Nicușor Dan să preia conducerea partidului pe care l-a creat, USR, din care a ieșit pe fondul neînțelegerilor referitoare la referendumul pentru familie.

„Sunt primar al Bucureștiului, vreau să mă ocup de administrația Bucureștiului. Așa cum se prefigurează, vor fi 4-5 partide care vor constitui majoritatea, voi avea un avantaj, de a fi independent de partidele din majoritate", a comentat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a explicat "cheia succesului"

Nicușor Dan a explicat cum a izbutit să obțină un scor atât de mare în București, pentru Primărie, deși PSD și PNL au mașinării puternice de partid.

„Eu am încercat să comunic onest și am făcut, inclusiv erorile pe care le-am făcut în acest mandat să le comunic bucureștenilor ce se putea face, am prezentat lucrurile așa cum erau așa cum le-am preluat. Cred că oamenii au apreciat acest mod de a face politică.

Mai departe, vreau să mulțumesc tuturor celor care au venit la vot, care au făcut acest efort. Ne uităm la sondaje, mai vorbim, se contura o victorie, un 40 la 25, dar aceasta e matematica de dinainte de ziua alegerilor", a mai declarat Dan.