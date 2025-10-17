Alți magistrați părăsesc sistemul. Un procuror și un judecător au demisionat. Decretele semnate de președintele Nicușor Dan

Vineri, 17 Octombrie 2025
Alți magistrați părăsesc sistemul. Un procuror și un judecător au demisionat. Decretele semnate de președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a semnat vineri, 17 octombrie 2025, mai multe decrete privind eliberarea din funcție a unor magistrați, fie prin pensionare, fie prin demisie.

Este vorba despre: Stan Elena Doina, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, se va pensiona la data de 1 noiembrie 2025, având grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă Curtea de Apel. Piteiu Ruxandra, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Cluj-Napoca, delegată în prezent la Tribunalul Cluj, și-a depus demisia, valabilă tot din 1 noiembrie 2025. Oancea Alexandru, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla, își va încheia activitatea prin demisie, începând cu aceeași dată.

În paralel, magistrații se află de peste două luni într-o grevă mascată, ca formă de protest pentru păstrarea pensiilor speciale. În această perioadă, judecătorii și procurorii amână soluționarea dosarelor care nu reprezintă urgențe, ocupându-se doar de cazuri precum propuneri de arestare preventivă sau ordine de restricție.

Reprezentanții sistemului judiciar au anunțat că vor relua activitatea normală doar dacă Guvernul renunță la legea care reduce pensiile și elimină posibilitatea pensionării înainte de 65 de ani.

Plecările și protestele din sistemul judiciar cauzate de reforma în Justiție

Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraţilor a fost asumat prin răspundere de premierul Ilie Bolojan. El a fost contestat de Înalta Curte de Casație și Justiție la CCR, iar judecătorii Curții au amânat pronunțarea de două ori, următorul termen fiind 20 octombrie.

Proiectul asumat de Guvern prevede că pensia unui magistrat va fi acordată în funcție de salariul încasat în ultimii cinci ani de activitate dinaintea datei pensionării și nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.

De asemenea, magistrații se vor putea pensiona anticipat după 35 de ani de vechime, dar dacă nu au vârsta cerută de lege, adică 65 de ani, așa cum este și pentru ceilalți contribuabili, li se va aplica o penalizare anuală de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public.

