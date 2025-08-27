Nicușor Dan, criticat aspru pentru că virează spre AUR: "Devine gradual Călin Georgescu. Senzație de pantaloni roșii la Cotroceni"

Nicușor Dan, criticat aspru pentru că virează spre AUR: "Devine gradual Călin Georgescu. Senzație de pantaloni roșii la Cotroceni"
Nicușor Dan / FOTO: captură video Admin. Prezidențială, YouTube

Cunoscutul analist economic Andrei Caramitru a publicat o postare acidă la adresa lui Nicușor Dan după ce în presă s-au vehiculat două nume controversate care ar putea fi propuse pentru conducerile SIE și SRI de către președintele României.

"Stați să ne înțelegem un pic. Nicușor Dan vrea să îl pună pe unul eurosceptic care se declara suveranist, al cărui partener de afaceri are podcast cu Neamțu și Lavric, al cărei firmă a reprezentat Gold Corporation împotriva statului pe Roșia Montană - ca șef SRI? Înțelegem, da? Aur jubilează și aplaudă prin Petrișor Peiu, ca să știți. Deci Nicușor Dan devine gradual Călin Georgescu light sau sau sau? Ca după faza cu legea anti-propagandă legionară plus asta - nu știu. Dar am o senzație de pantaloni roșii la Cotroceni", a scris Caramitru.

El a mai completat în comentariile postării sale: "Să nu spuneți că nu am atras atenția în ultimii ani înainte de alegeri, în înjurăturile buluței. Eu am spus. Asta e acum, doamne ajută să ne salveze Arsenie Boca, zic. Am o senzație de deja vu. Când Klaus Iohannis câștigă pe val anti-PSD prima dată contra lui Ponta. Și prima decizie a fost să pună șef la Cancelaria prezidențială pe un pesedist. Atunci a fost clar ce va urma. Și a fost clară țeapa. Doar că lumea nu a înțeles de la început și finalul știm cum a fost".

Pe surse au apărut în presă două nume vehiculate pentru conducerile SIE, respectiv SRI.

Marius-Gabriel Lazurca, posibila propunere pentru SIE, este ambasadorul României în Mexic și fost ambasador în Ungaria și Republica Moldova.

Avocatul Gabriel Zbârcea, posibila propunere pentru șefia SRI, se caracteriza, în urmă cu doi ani, într-un podcast al partenerului său Florentin Țuca, drept ”naționalist și un suveranist”. „Eu sunt un naționalist și suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”.

Laude din AUR pentru Nicușor Dan. Posibilele propuneri pentru șefii Serviciilor, pe placul suveraniștilor: "Ortodocși practicanți, studii complete"
Laude din AUR pentru Nicușor Dan. Posibilele propuneri pentru șefii Serviciilor, pe placul suveraniștilor: "Ortodocși practicanți, studii complete"
Pe surse au apărut în presă două nume vehiculate pentru conducerile SIE, respectiv SRI. Propunerile par să fie pe placul celor de la AUR, Petrișor Peiu lăudând explicit posibila decizie....
Nicușor Dan și schimbarea de paradigmă în politica externă
Nicușor Dan și schimbarea de paradigmă în politica externă
Diaspora urcă pe scara priorităților de politică externă, după cum rezultă din discursul președintelui, care prezervă ecuația actuală, dar anunță alte trei obiective pe termen scurt...
