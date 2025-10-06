Cine sunt noii consilieri prezidențiali numiți de Nicușor Dan. Lista include și doi lideri de partid

Cine sunt noii consilieri prezidențiali numiți de Nicușor Dan Foto: Facebook/Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni, 6 octombrie, noii consilieri numiți în cadrul Administrației Prezidențiale. Șeful statului a decis numirea următorilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici.

Unii își asumă responsabilitățile din luna octombrie, în timp ce alții abia în luna noiembrie.

„Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Noile numiri sunt următoarele:

Marius Lazurca - consilier prezidențial pe politică externă începând cu 6 octombrie 2025.

Valentin Naumescu - consilier prezidențial pentru afaceri europene începând cu 1 noiembrie 2025.

Ana-Maria Geană - consilier de stat pentru românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025.

Eugen Tomac - consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni începând cu 6 octombrie 2025. Tomac conduce Partidul Mișcarea Populară (PMP), fondat de fostul președinte Traian Băsescu, formațiune care l-a susținut pe Nicușor Dan atât la alegerile locale din iunie 2024, cât și la cele prezidențiale din 2025.

Cosmin Soare - consilier prezidențial pe probleme constituționale începând cu 1 noiembrie 2025.

Alexandru Ciurea - consilier prezidențial pe probleme juridice începând cu 6 octombrie 2025.

Andrei Popovici - consilier onorific pentru economie începând cu 6 octombrie 2025.

Ramona Dinu - consilier de stat pentru guvernanță corporativă și turism începând cu 6 octombrie 2025.

Ludovic Orban - consilier prezidențial pentru politică internă începând cu 6 octombrie 2025. Fostul președinte PNL și premier, Ludovic Orban conduce Partidul Forța Dreptei (FD), care l-a susținut pe Nicușor Dan atât la alegerile locale din iunie 2024, cât și la cele prezidențiale din 2025.

Diana Iancu - consilier prezidențial pentru comunicare publică începând cu 6 octombrie 2025.

Ștefania Simion - consilier de stat pentru mediu începând cu 6 octombrie 2025.

Diana Punga - consilier de stat pentru relația cu societatea civilă începând cu 1 noiembrie 2025.

Cristian Roșu - consilier de stat pentru relații publice începând cu 1 noiembrie 2025.

Andreea Miu - consilier prezidențial. Va conduce Secretariatul General al Administrației Prezidențiale începând cu 1 noiembrie 2025.

Ștefan Dragomirescu - consilier de stat pentru administrarea patrimoniului și logistică în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale începând cu 6 octombrie 2025.

Roxana Butnaru - consilier de stat la Cancelaria Ordinelor începând cu 1 noiembrie 2025.

Ads

„Președintele României le urează succes în exercitarea noilor atribuții și își exprimă încrederea că noua echipă va contribui la consolidarea rolului instituției prezidențiale în societate și în viața democratică a țării”, se mai arată în comunicat.

Șeful statului a demis 7 din cei 11 consilieri prezidențiali înainte de noile numiri.

Printre cei care pleacă de la Cotroceni se numără Cristian Diaconescu, Luminița Odobescu, Radu Burnete, Mariana Costea, Cătălin Galer, Gabriel Pișcociu și Lenuța Cobuz.

Radu Burnete a demisionat de la conducerea Federației Patronale Concordia pentru a deveni consilier al președintelui Nicușor Dan după alegerile prezidențiale din 2025.

Ads