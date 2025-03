De ce se autosabotează Nicușor Dan prin declarațiile legate de aducerea la Cotroceni a lui Klaus Iohannis. „Trădează incapacitatea de a înțelege contextul politic”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat luni, 24 martie, invitat în cadrul emisiuni „La Măruță”, că l-ar lua consilier la Cotroceni, dintre foștii președinți ai României, pe Klaus Iohannis, motivând că el are „legături proaspete” la nivel internațional. Reacțiile negative la adresa primarului Nicușor Dan nu au întârziat să apară, având în vedere modul în care este văzut fostul președinte Iohannis în aceste zile, felul în care a părăsit Palatul Cotroceni și dezvăluirile recente legate de cheltuielile făcute de acesta pentru călătoriile în afară. Nicușor Dan a revenit marți asupra declarației, precizând că a dat „un răspuns neinspirat”, de la „prea mult sos iute”, în contextul în care în emisiunea la care a participat trebuia să mănânce chiftele picante. Răspunsul lui Nicușor Dan a ridicat semne de întrebare și prin prisma motivelor pentru care l-a numit pe Klaus Iohannis, având în vedere că fostul președinte nu a reușit să obțină nici funcția cea mai înaltă de la NATO, și nici o funcție înaltă la nivelul Uniunii Europene. În plus, realizările președintelui Klaus Iohannis pe plan extern pentru România sunt și ele puse sub semnul întrebării.

Consultantul politic Adrian Zăbavă consideră că nu există niciun argument pentru care Nicușor Dan să fi făcut o astfel de afirmație, mai ales luând în calcul imaginea dezastruoasă pe care Klaus Iohannis o are acum, mai ales după desecretizarea cheltuielilor pentru călătorii.

„Este o greșeală imensă. Adică cel mai bun exemplu pentru greșeală e faptul că e atacat pe chestia asta de foarte mulți. Nu găsesc niciun argument în a face această legătură cu Klaus Iohannis. Adică în momentul în care orice om politic pleacă, fuge de asocierea cu Iohannis, nu înțeleg de ce cineva ar vrea să o facă voit. Ai putea să te gândești la, nu știu, la necesitatea voturilor dinspre PNL, dinspre liberali pentru Nicușor Dan, că acesta să intre în turul 2. Adică ele sunt într-o situație în care trebuie să repete scenariul de la primăria Capitalei. Fără voturi din partea liberalilor, el nu poate intra în turul 2. Mai ales în contextul candidaturii lui Lasconi.”, a afirmat Adrian Zăbavă într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta subliniază însă că nici în rândul electorilor PNL, Klaus Iohannis nu mai este apreciat, confruntându-se cu o criză de imagine pe toate planurile, astfel că nu există niciun argument valabil pentru care Nicușor Dan să fi făcut o astfel de afirmație.

„Asta trădează incapacitatea lui de a înțelege contextul politic în care se află. Invocând niște argumente valide pe fond, ele sunt zero în contextul dat. Pe nimeni nu interesează că KlausIohannis are niște legături atâta timp cât toată lumea îl urăște. Chiar dacă ar fi steaua politicii externe, ca să zic așa, deși nu este, uitându-ne la cum arată lucrurile astăzi, la faptul că nu a reușit să ajungă în nici o funcție din cele pe care le-a urmărit, și cu atât mai mult vedem situația extrem de complexă și complicată în care se află România, fără legături în noua administrație americană, care este și o consecință a politicii externe a lui Klaus Iohannis, să nu ne dăm după deget.”, a precizat consultantul politic.

De partea cealaltă, politologul George Jiglău consideră că una dintre principalele probleme este faptul că Nicușor Dan nu a mai avut până acum vreo funcție într-o instituție a statului pe zona de politică externă sau apărare, lucru care îl va urmări în campanie.

„Că întotdeauna, cum a fost și cu doamna Lasconi în toamnă și cu alții, se va spune că n-are experiență, și atunci, eu cred că el anticipează că o să aibă problema asta și prin răspunsul pe care l-a dat la o întrebare de genul ăsta, s-ar putea să încerce să vrea să vină cumva în întâmpinarea unei critici de genul ăsta. Că până la urmă ăsta e răspunsul standard pe care îl dau toți candidații care sunt într-o postură din aceasta, că nu mă pricep așa bine, dar am consilieri. Nu trebuie să mă pricep dinainte la toate, o să învăț. Care-i problema?”, spune Jiglău.

Acesta remarcă însă că Nicușor Dan nu este singurul candidat în această postură, chiar și în cazul lui Victor Ponta, care a ocupat o funcție înaltă la nivel statal, cu implicații externe, având în vedere că a trecut foarte mult timp de la mandatul său.

„Sigur, invocarea lui Klaus Iohannis acum îi creează o vulnerabilitate. Deci e clară legătura asta care se poate face și semnele de întrebare care se ridică. că până la urmă poate nu-i chiar înțelept să te asociezi cu persoana care are cea mai proastă imagine dintre toți politicienii români în momentul ăsta, și care nu doar că a plecat din mandat așa cum a plecat, dar și vine la o săptămână după dezvăluirile despre cheltuieli.”, punctează politologul.

Jiglău subliniază că fostul președinte își formare „o aură” care lăsa de înțeles că, deși nu vorbește foarte mult pe plan intern, la nivel internațional este respectat, însă acest mit nu este neapărat distrus de faptul că nu a obținut o funcție internațională imediat după terminarea mandatului.

„În același timp, chestiunea asta că Klaus Iohannis totuși nu are acele contacte sau imaginea aia bună pe care și el a invocat-o câteodată, poate nu explicit, dar cumva era atribuită acolo o oarecare aură, că chiar dacă nu zice el multe, când se duce acolo și ne reprezintă la Bruxelles știe să vorbească cu oamenii ăia, să negocieze și așa mai departe, nu cred că acea imagine este neapărat contrazisă sau risipită de faptul că el a ieșit din mandat și nu și-a găsit imediat altceva. Că până la urmă, în lumea asta, hai să zicem a diplomației la modul general, astfel de oportunități sau poziții apar și pe parcursul mai târziu, și Mircea Geoană e un exemplu foarte bun din punctul ăsta de vedere, că la ani de zile după ce el n-a mai fost ministru de externe sau șef la Senat sau alte funcții de genul ăsta, a apărut povestea cu NATO.”, a completat politologul.

Acesta spune că nu este exclus ca la un moment dat, Klaus Iohannis să aibă un post într-o funcție internațională.

După ce Nicușor Dan a declarat că l-ar lua consilier la Palatul Cotroceni pe fostul președinte Klaus Iohannis, opinia publică a reacționat imediat, criticând opțiunea primarului general al Capitalei.

Ulterior, marți, Nicușor Dan a revenit asupra afirmației declarând că a dat „un răspuns neinspirat”, din cauza sosurilor iuți, având în vedere că formatul emisiunii îi cerea să mănânce chiftele cu sos iute.

"De la prea mult sos picant, am dat și răspunsuri neinspirate. Bineînțeles că nu l-aș lua pe fostul președinte Iohannis la Cotroceni", a scris Nicușor Dan.

Întrebat în aceeași emisiune ce calități are în comun cu Klaus Iohannis, Nicușor Dan a răspuns că este „corect” ca fostul președinte, „organizat” și „serios cu partenerii”. În ce privește defectele, candidatul la prezidențiale a apreciat că nici el nu comunică foarte bine, întocmai ca fostul șef de stat, dar și că se face vinovat de o „cântărire prea mare a deciziilor” și de „lipsa unui suficient dialog cu partenerii”.

