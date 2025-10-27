Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I

Autor: Catalina Sirbu
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 07:45
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
Nicușor Dan la Catedrală FOTO Hepta

Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului, a informat Administraţia Prezidenţială.

Potrivit sursei citate, la ora 18:00 vor fi primiţi la Palatul Cotroceni Bartolomeu I - Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, şi Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În acest context va fi decorat Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.

Bartolomeu I se află în România cu ocazia slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naționale.

Zece mii de pelerini şi 2.500 de invitaţi oficiali, între care preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, preşedintele Nicuşor Dan, alături de familie, premierul Ilie Bolojan, preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, foştii preşedinţi Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, Principesa Margareta şi Principele Radu au asistat la inaugurarea Catedralei Naţionale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume. Slujba de sfinţire a picturii Catedralei a fost oficiată de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I şi de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor numeros de ierarhi, preoţi şi diaconi. Începută în urmă cu 15 ani, uriaşa construcţie, care „bifează” mai multe recorduri, a costat peste 200 de milioane de euro, bani proveniţi din donaţii, fonduri ale Patriarhiei şi fonduri publice. La finalul slujbei de sfinţire a picturii, PF Daniel a mulţumit tutoror pentru sprijin şi le-a cerut să ajute în continuare „prin rugăciune şi dărnicie” pentru terminarea tututor lucrărilor la imensul lăcaş de cult, inclusiv la pictura din pridvor, încă neterminată, şi la paraclisul şi spatiile multifuncţionale de la demisol. Cei doi patriarhi şi-au oferit reciproc daruri, PF Daniel dezvăluind că Sanctitatea Sa Bartolomeu I este sărbătorit întrucât poartă şi numele de Dimitrios şi urându-i „ani buni, mulţi şi foarte fericiţi”.

