Președintele Nicușor Dan respinge ideea ca Bolojan să fie înlocuit din funcția de premier: "Nu văd de ce această situație să se schimbe"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 21:56
Președintele Nicușor Dan respinge ideea ca Bolojan să fie înlocuit din funcția de premier: "Nu văd de ce această situație să se schimbe"
Nicușor Dan și Ilie Bolojan - Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a declarat că nu vede niciun motiv pentru care Ilie Bolojan să fie înlocuit din funcția de premier.

Șeful statului a făcut această declarație la Iași, în seara de 24 octombrie 2025, ca răspuns la întrebarea unui jurnalist.

"În momentul ăsta avem o coaliție care are 65 la sută în Parlament și avem un guvern care are un orim-ministru. Nu văd de ce această situație să se schimbe. Această coaliție, în momentul ăsta, funcționează, au existat mai multe moțiuni ale opoziției care au fost respinse, aici suntem", a explicat șeful statului.

Cel mai recent, premierul Bolojan declarase că, dacă liderul PSD, Sorin Grindeanu, este nemulțumit de prestația lui ca premier, PSD are posibilitatea să voteze o moțiune de cenzură, alături de AUR.

Cu privire la divergențele dintre PNL și PSD pe tema legii pensiilor pentru magistrați, Nicușor Dan a susținut, în seara de 24 octombrie, că "este normal ca între oameni să existe opinii diferite pe un anumit subiect".

Pe de altă parte, șeful statului, aflat în vizită la Iași, a precizat că a vizitat societatea Antibiotice Iași și Universitatea de Medicină.

"Antibiotice Iași este o firmă care este lider mondial pe un produs, ceea ce nu se întâmplă frecvent", a subliniat Nicușor Dan.

Despre Universitatea de Medicină din Iași, șeful statului a precizat că această unitate de învățământ și cercetare "lucrează la un proiect despre o inimă artificială care să fie și ieftină, și pe termen nelimitat, de care să beneficieze zeci sau sute de mii de oameni".

Într-altă ordine de idei, Nicușor Dan a anunțat că, în ziua de 25 octombrie, care este Ziua Armatei Române, va participa la ceremoniile militare din municipiul Iași.

Amintim că, la Ziua Marinei Române, din 15 august, șeful statului a fost criticat pentru faptul că n-a fost prezent la niciuna dintre ceremoniile dedicate acelui moment.

