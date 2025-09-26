Nicușor Dan, pus să aleagă ce colaborator preferă: Grindeanu sau Bolojan? Ce a răspuns șeful statului VIDEO

Autor: Mihai Diac
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 23:15
928 citiri
Liderii PSD și PNL, Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan - FOTO Hepta, arhivă

Președintele Nicușor Dan a fost invitat să recunoască pe cine preferă drept colaborator, dintre doi politicieni ai actualei coaliții de guvernare.

Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu?”, a fost întrebat șeful statului (n. r. minutul 18, secunda 30 din video de mai jos), de către moderatorul unei emisiuni a postului Digi 24, în seara de 25 septembrie 2025.

"Bineînțeles că suntem oameni, oamenii se uită la alți oameni, îi apreciază, dar suntem aici într-un cadru instituțional, adică oamenii pe care i-ați pomenit conduc cele mai mari două partide din această coaliție, unul dintre ei este prim-ministru”, a răspuns șeful statului.

Întrebarea pe acest subiect s-a pus în contextul speculațiilor că PSD, condus de Sorin Grindeanu, ar fi dorit demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier.

„Președintele e om, dar în chestiunea asta e o instituție care, în fine, are rol de mediator și atunci trebuie să ne uităm instituțional”, a explicat Nicușor Dan.

El a spus că-i apreciază pe liderii PNL și PSD pentru faptul că sunt la guvernare, deși „cel mai simplu pentru fiecare dintre ei ar fi fost să fie în opoziție, să critice guvernarea și să câștige puncte electorale”.

În ultima perioadă, atât Dan, cât și Bolojan au fost întrebați dacă relația dintre ei s-a deteriorat. Ambii au negat însă această suspiciune, explicând că ei continuă să colaboreze. Pe de altă parte, Bolojan a cerut să nu mai fie permanent întrebat dacă vrea să demisioneze, promițând că, dacă va ajunge la o asemenea decizie, o va anunța.

”Pauză de respirație” în Coaliție după cedarea lui Ilie Bolojan. „Pivotul real este reforma administrației publice: sunt puse în discuție centre de putere, rețele și bani”
Coaliția de guvernare are câteva momente de respiro de la contradicții. Spiritele par mai calme după ce premierul Ilie Bolojan a renunțat la câteva măsuri din reforma propusă și a cedat...
Sorin Grindeanu, despre demisia premierului Ilie Bolojan: „În 2027 trebuie să existe, conform protocolului, acel switch”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri, 24 septembrie, un mesaj în legătură cu viitorul premierului Ilie Bolojan, afirmând că nu susține ideea ca acesta să fie...
#Nicusor Dan, #ilie bolojan, #Sorin Grindeanu, #PSD PNL , #pnl-psd
