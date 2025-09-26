Nicușor Dan, pus să aleagă ce colaborator preferă: Grindeanu sau Bolojan? Ce a răspuns șeful statului VIDEO

Președintele Nicușor Dan a fost invitat să recunoască pe cine preferă drept colaborator, dintre doi politicieni ai actualei coaliții de guvernare.

„Ilie Bolojan sau Sorin Grindeanu?”, a fost întrebat șeful statului (n. r. minutul 18, secunda 30 din video de mai jos), de către moderatorul unei emisiuni a postului Digi 24, în seara de 25 septembrie 2025.

"Bineînțeles că suntem oameni, oamenii se uită la alți oameni, îi apreciază, dar suntem aici într-un cadru instituțional, adică oamenii pe care i-ați pomenit conduc cele mai mari două partide din această coaliție, unul dintre ei este prim-ministru”, a răspuns șeful statului.

Întrebarea pe acest subiect s-a pus în contextul speculațiilor că PSD, condus de Sorin Grindeanu, ar fi dorit demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier.

„Președintele e om, dar în chestiunea asta e o instituție care, în fine, are rol de mediator și atunci trebuie să ne uităm instituțional”, a explicat Nicușor Dan.

El a spus că-i apreciază pe liderii PNL și PSD pentru faptul că sunt la guvernare, deși „cel mai simplu pentru fiecare dintre ei ar fi fost să fie în opoziție, să critice guvernarea și să câștige puncte electorale”.

Ads

În ultima perioadă, atât Dan, cât și Bolojan au fost întrebați dacă relația dintre ei s-a deteriorat. Ambii au negat însă această suspiciune, explicând că ei continuă să colaboreze. Pe de altă parte, Bolojan a cerut să nu mai fie permanent întrebat dacă vrea să demisioneze, promițând că, dacă va ajunge la o asemenea decizie, o va anunța.

Ads