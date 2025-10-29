Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE

Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 11:35
504 citiri
Nicușor Dan și Ilie Bolojan - Foto: Hepta - arhivă
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Una dintre principalele teme în discuție va fi decizia SUA de a reduce numărul militarilor americani staționați în România, au dezvăluit surse oficiale citate de site-ul Stiri pe surse.
Anterior întâlnirii cu premierul, de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a discutat cu ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre această decizie a Administrației SUA.
Pe de altă parte, în întâlnirea de la Cotroceni, șeful statului ar dori să clarifice cu premierul și alte subiecte. Ar urma să se discute despre criza din interiorul coaliției de guvernare - dintre PNL și PSD - precum și despre legea pentru modificarea pensiilor speciale ale magistraților. După cum se știe, această lege a fost declarată neconstituțională de către CCR, motiv pentru care Guvernul ar urma să elaboreze un alt proiect de lege, pe același subiect.
În interiorul coaliției de guvernare s-a agravat conflictul dintre Ilie Bolojan, președintele PNL, și Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Grideanu a anunțat că Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de premier, dacă nu va reuși să rezolve chestiunea privind reforma pensiilor magistraților. Cel mai recent, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să renunțe la propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
SUA retrag trupe americane din România
Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.
Una...
Tensiunile diplomatice dintre București și Washington revin în prim-plan, după ce Ministerul Apărării Naționale a confirmat că Statele Unite vor redimensiona o parte din trupele dislocate...
Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu susține că retragerea unor militari americani de la baza Mihail Kogălniceanu nu reprezintă un dezastru, ci o situație la care România trebuie să...
Baza antirachetă de la Deveselu rămâne operațională, iar pe teritoriul României vor rămâne circa 900 - 1000 de militari americani, a declarat joi, 29 octombrie, ministrul român al...
Europarlamentarul Victor Negrescu atrage atenția asupra deciziei SUA de a retrage o parte dintre trupele americane din România, subliniind că aceasta reprezintă „un semnal de alarmă care...
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, comentează miercuri, 29 octombrie, anunțul că SUA va retrage o parte din trupele din Flancul Estic al NATO, inclusiv soldați americani de la...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vine săptămâna viitoare la București, într-un context sensibil pentru securitatea regională, marcat de decizia Statelor Unite de a-și redimensiona...
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că o parte a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO, inclusiv unități staționate la Mihail Kogălniceanu, își vor înceta rotațiile...
Statele Unite intenționează să retragă o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un...