Premierul Bolojan și ministrul Moșteanu au fost convocați de președintele Nicușor Dan pentru a discuta despre reducerea trupelor americane - SURSE

Președintele Nicușor Dan i-a chemat la Palatul Cotroceni, în ziua de 29 octombrie 2025, pe șeful Guvernului, Ilie Bolojan, și pe ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Una dintre principalele teme în discuție va fi decizia SUA de a reduce numărul militarilor americani staționați în România, au dezvăluit surse oficiale citate de site-ul Stiri pe surse.

Anterior întâlnirii cu premierul, de la Palatul Cotroceni, ⁠președintele Nicușor Dan a discutat cu ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre această decizie a Administrației SUA.

Pe de altă parte, în întâlnirea de la Cotroceni, șeful statului ar dori să clarifice cu premierul și alte subiecte. Ar urma să se discute despre criza din interiorul coaliției de guvernare - dintre PNL și PSD - precum și despre legea pentru modificarea pensiilor speciale ale magistraților. După cum se știe, această lege a fost declarată neconstituțională de către CCR, motiv pentru care Guvernul ar urma să elaboreze un alt proiect de lege, pe același subiect.

În interiorul coaliției de guvernare s-a agravat conflictul dintre Ilie Bolojan, președintele PNL, și Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Grideanu a anunțat că Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de premier, dacă nu va reuși să rezolve chestiunea privind reforma pensiilor magistraților. Cel mai recent, Sorin Grindeanu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să renunțe la propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

