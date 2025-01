Nicușor Dan cere probe concrete cu privire la anularea alegerilor prezidențiale: „Oamenii trebuie să fie convinși"

La jumătate de an de când a obținut un nou mandat de primar al Bucureștiului, printr-o victorie categorică, Nicușor Dan a anunțat un nou plan: să devină președinte. Edilul susține că este pregătit să se confrunte cu Călin Georgescu, dar avertizează că cei care au anulat alegerile trebuie să aducă dovezi clare, din care să reiasă că anularea a fost perfect legală.

„Eu, când am spus criză, am vorbit de criza statului român în ansamblul lui. Am avut un competitor electoral, domnul Georgescu, care a spus că nu a cheltuit niciun ban, s-a dovedit altceva (...) Dar asta e campania electorală, ea se suprapune pe un fond de uriaşă nemulţumire a oamenilor faţă de cum funcţionează statul. (...) Pentru ca oamenii să fie convinşi că anularea alegerilor a fost decizia corectă, trebuie să apară probe suplimentare”, a afirmat Nicuşor Dan, joi seara, la Antena 3.

70% vor vota un candidat naționalist

Sondajele nu-l ajută pe Crin Antonescu. Potrivit ultimei cercetări sociologice, INSCOP, 70% dintre români ar vota un candidat naționalist/suveranist. Totodată, 90% dintre români se declarată „pro-Vest”. Astfel, Călin Georgescu ar fi marele favorit.

Candidatul independent a declarat, de asemenea, că nu dorește să scoată România din NATO și UE, iar constituțional, nu are astfel de pârghii legale. Georgescu a exprimat admirație pentru Donald Trump și întărirea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii.

De asemenea, Călin Georgescu ia în calcul să susțină un alt candidat din blocul suveranist la alegeri, în eventualitatea în care candidatura sa va fi interzisă de CCR.

Potrivit sociologilor, Nicușor Dan și Elena Lasconi ar împărți aproximativ același tip de electorat.

