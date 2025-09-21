Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS

Autor: Dan Stan
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 16:10
726 citiri
Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
Simion, Dan, Georgescu / FOTO: captură video YouTube, Facebook, Realitatea PLUS

Călin Georgescu este politicianul cu cel mai mare capital de încredere, de 40%, potrivit unui sondaj realizat de CURS. În urma sa este un alt lider suveranist, George Simion.

Potrivit cercetării sociologice realizate în perioada 5-19 septembrie, pe un eșantion de 1.100 de persoane, liderul AUR este cotat cu 38% încredere. Președintele Nicușor Dan este pe locul al treilea, cu 34%.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, și Ilie Bolojan, președintele PNL, premier în funcție, beneficiază de doar 26% încredere, fiecare.

Anamaria Gavrilă (POT), Dominic Fritz (USR) și Diana Șoșoacă (SOS) figurează fiecare cu 19% încredere.

Armata, Pompierii și Biserica, cele mai apreciate de cetățeni

Clasamentul instituțiilor rămâne stabil: Armata și pompierii (79%), Biserica (70%) și Poliția (56%) sunt cel mai bine văzute. În zona pozitivă se află și Uniunea Europeană (55%), mediul privat (52%) și ONU (50%).

Pe partea opusă, instituțiile politice sunt evaluate modest: Președinția (40%), Guvernul (27%), Curtea Constituțională (26%) și Parlamentul (25%).

Totodată, încrederea scăzută în zona politică se află într-un contrast puternic cu cea acordată instituțiilor percepute ca fiind de protecție sau cu rol practic.

Gigi Becali ia în calcul o alianță cu Călin Georgescu. Condiția pusă de fostul membru AUR: „E patriot!”
Gigi Becali ia în calcul o alianță cu Călin Georgescu. Condiția pusă de fostul membru AUR: „E patriot!”
La aproape un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, Gigi Becali i-a făcut un nou portret lui Călin Georgescu. Patronul de la FCSB a revenit la sentimente mai bune cu privire la...
Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion
Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion
Sergiu Mihalcea, unul dintre cei mai vocali pro-ruși și anti-occidentali oameni din AUR, a anunțat că își dă demisia din partid. Mihalcea îl acuză pe Simion de trădare și că mimează...
#Nicusor Dan, #calin georgescu, #George Simion , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Avertismentul unui fost ministru moldovean: "Rusia va face din Moldova o baza militara". Ce spune despre George Simion si AUR
DigiSport.ro
Au "explodat" la adresa CFR-ului, dupa decesul lui Ciprian Scrobota: "Josnic!"
DigiSport.ro
Au "explodat" la adresa CFR-ului, dupa decesul lui Ciprian Scrobota: "Josnic!"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS
  2. AUR ar câștiga alegerile, detașat. USR, în picaj SONDAJ CURS
  3. Gigi Becali ia în calcul o alianță cu Călin Georgescu. Condiția pusă de fostul membru AUR: „E patriot!”
  4. Unul dintre cei mai vocali pro-ruși din AUR își dă demisia. Îl acuză pe George Simion de "trădare" și numește "panaramă" apropierea de Călin Georgescu. „Cadou” de ziua lui Simion
  5. Republica Moldova poate intra în lagărul lui Putin. Ce ar însemna un stat pro-rus la graniță: „Va primi trupe ruse. O înaintare a Rusiei spre România”. Cum este folosită rețeaua AUR
  6. Coaliția discută despre mai multe restructurări. „România ar funcţiona şi dacă în administraţia locală scoatem 13.000 de posturi şi 20 la sută din administraţia centrală”
  7. Kelemen Hunor explică cum „funcționează” coaliția de guvernare. „Tot timpul există alternativă”
  8. Ambiția lui George Simion, după ce sondajele au dat AUR pe primul loc, cu peste 40 la sută. „Pentru asta trebuie să muncim”
  9. Dominic Fritz minimizează moțiunile depuse de AUR. „Ridicol, s-au trezit iarăși fix presupusii patrioți să atace”
  10. Consilierul lui Bolojan explică amenințările premierului cu demisia. „Dacă nu va avea susținere, va pleca”