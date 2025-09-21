Nicușor Dan, devansat în topul încrederii de către Călin Georgescu și George Simion. Fritz, la egalitate cu Șoșoacă SONDAJ CURS

Călin Georgescu este politicianul cu cel mai mare capital de încredere, de 40%, potrivit unui sondaj realizat de CURS. În urma sa este un alt lider suveranist, George Simion.

Potrivit cercetării sociologice realizate în perioada 5-19 septembrie, pe un eșantion de 1.100 de persoane, liderul AUR este cotat cu 38% încredere. Președintele Nicușor Dan este pe locul al treilea, cu 34%.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, și Ilie Bolojan, președintele PNL, premier în funcție, beneficiază de doar 26% încredere, fiecare.

Anamaria Gavrilă (POT), Dominic Fritz (USR) și Diana Șoșoacă (SOS) figurează fiecare cu 19% încredere.

Armata, Pompierii și Biserica, cele mai apreciate de cetățeni

Ads

Clasamentul instituțiilor rămâne stabil: Armata și pompierii (79%), Biserica (70%) și Poliția (56%) sunt cel mai bine văzute. În zona pozitivă se află și Uniunea Europeană (55%), mediul privat (52%) și ONU (50%).

Pe partea opusă, instituțiile politice sunt evaluate modest: Președinția (40%), Guvernul (27%), Curtea Constituțională (26%) și Parlamentul (25%).

Totodată, încrederea scăzută în zona politică se află într-un contrast puternic cu cea acordată instituțiilor percepute ca fiind de protecție sau cu rol practic.

Ads