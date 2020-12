"De ce l-a pierdut USR PLUS pe Nicusor Dan? Fiindca au fost prea aroganti". Explicatiile actorului Claudiu Bleont

Postarea lui Claudiu Bleont

Intr-o postare pe Facebook , Bleont afirma ca cei de la USR -PLUS au pierdut spijinul lui Nicusor Dan pentru ca au fost "prea aroganti", iar primarul general al Capitalei a ales sa-i sustina pe cei cu care poate avea o relatie corecta.Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat miercuri ca optiunea sa la alegerile parlamentare este PNL."Consider obligatoriu sa trimitem PSD in opozitie dupa tot raul pe care l-a facut si Romaniei si Bucurestiului si pentru asta trebuie sa iesim duminica in numar mare la vot. Optiunea mea pentru votul de duminica este PNL. Consider ca un Guvern PNL puternic este cea mai buna varianta pe care o are Romania in acest moment," declara edilul."1. De ce l-a pierdut USR PLUS pe Nicusor Dan? Fiindca au fost prea aroganti ca sa creada ca mai au nevoie de el. Ma tem ca duminica ii asteapta trezirea la realitate. Sa pierzi cel mai votat om din Romania (dupa presedinte), atunci cand listele tale parlamentare din Bucuresti sunt formate din anonimi, asta da "performanta" pentru USR PLUS.2. Il inteleg pe Nicusor Dan. Liberalii i-au fost alaturi chiar din prima zi de mandat si l-au ajutat sa rezolve problemele punctuale cu care se confrunta in prezent Capitala. Conteaza foarte mult un astfel de sprijin. Mai ales cand esti la inceput si nu ai pe cine sa te bazezi.3. Nicusor Dan a fost echidistant cu PNL si USR-PLUS la locale. Intre timp, USR-PLUS si-a facut campanie proprie. Asa ca mesajul lui Nicusor Dan este unul clar: ii sustin pe cei cu care pot avea o relatie corecta.4. In politica uneori trebuie sa faci alegeri. Nicusor Dan a ales PNL pentru ca, se pare, are cea mai buna si corecta colaborare cu acest partid.5. Nicusor Dan a incercat sa fie alaturi de USR-PLUS. Dar la cate orgolii sunt in acest partid, nu a mai avut loc in echipa lor. Mai mult, a fost atacat prin campanii evidente. Nu faci chestii din astea cand vrei o colaborare cu cineva. Decizia lui Nicusor Dan este mai mult decat logica.6. Hai sa facem o recapitulare. USR este cel care s-a dezis Nicusor Dan dupa ce acesta i-a bagat in Parlament. Apoi USR-PLUS i-a pus bete in roate sa devina candidatul unic pentru Primaria Capitalei. Dupa ce a fost ales Primar General, tot cei de la USR-PLUS l-au atacat. Si atunci, care ar trebui sa fie alegerea lui Nicusor Dan?"