UPDATE VIDEO Nicusor Dan a depus juramantul si este oficial noul primar general al Capitalei: "Cer bucurestenilor rabdare si solidaritate pe termen scurt!"

Cine este Nicusor Dan

Premierul Ludovic Orban , prezent la ceremonia de investire a noului primar a spus ca prezenta sa aici este si o garantie ca in calitate de premier va sprijini toate proiectele primarului ales Nicusor Dan"Vom duce la bun sfarsit proiectul care tine de Guvern dat care este importanta pentru Bucuresti. Sper sa inceapa lucrarile pe toate tronsoanele autostrazii de centura"."Avem in vedere extinderea retelei de metrou "."Astept un audit serios la Primaria capitalei pentru ca pe analizele noastre, situatia financiara a Bucurestiului este foarte proasta si trebuie spus acest lucru"."Sunt convins ca din acest moment toata lumea trage pentru Bucuresti".Nicusor Dan a depus juramantul: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce imi sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Bucuresti. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!""Doamnelor si domnilor, am sa incep cu motto-ul: "Nu ne-am lupatat pentru jucarii". Vreau sa multumesc tuturori oamenilor care ne-au fost aproape in toti acesti ani"."Este foarte important sa avem o colaborare foarte buna cu Guvernul Romaniei. Multe dintre lucrurile pe care bucurestenii le asteapta se pot face doar in acest parteneriat. Bucurestiul are un potential urias, oameni care au performat in mediul privat, in zona artistica, in mediul academic. Este atat de multa energie in acest oras incat nu se paote sa nu reusim"."Ii invit pe tinerii care au iesit de pe bancile universitatilor: Veniti in administratia publica!""Cer bucurestenilor rabdare si solidaritate pe termen scurt. Avem o criza sanitara, avem o criza a termoficarii si o criza financiara".UPDATE 12.42 Prefectul TRaian Berbeceanu: Instanta a dispus: Valideaza mandatul de primar General al Municipiului Bucuresti a domnului Dan Nicusor DanielUPDATE 12.15 A inceput ceremonia de depunere a juramantului. Aceasta este condusa de prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu.Consilierii generali sunt chemati in ordine alfabetica pentru a depune juramantul.Nicusor Dan este investit in aceasta functie dupa 32 de zile de la alegerile locale, care au avut loc pe 27 septembrie, si un adevarat razboi in instanta cu 52 de fosti sau actuali conslieri PSD care au contestat alegerea acestuia.Prima intalnire pe care si-a programat-o Nicusor Dan in noua functie vizeaza urgentele juridice, cum ar fi prescriptii sau obligatii legale sau contractuale.La intalnire vor participa Secretarul general al Bucurestiului, administratorul public, directorii institutiilor implicate si directorul si sefii serviciilor si birourilor Directiei juridice.Tot in decursul zilei de joi, 29 octombrie, Nicusor Dan si-a mai programat o intalnire axata pe situatia financiara a primariei si a institutiilor subordonate si una in care se va dezbate criza sanitara.Nicusor Daniel Dan (50 de ani) s-a nascut in Fagaras, urmand cursurile unui liceu din orasul natal, "Radu Negru". A facut o pasiunea pentru matematica, iar mai tarziu a ajuns sa faca performanta in domeniu. A obtinut doua medalii de aur la Olimpiada Internationala de Matematica, in 1987 si in 1989.A absolvit Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii Bucuresti. A decis sa plece in Franta pentru a-si continua studiile, in 1992, urmand ca sase ani mai tarziu sa obtina titlul de doctor in matematica la Universitatea Paris XIII.S-a intors pe un post de cercetator la Institutul de Matematica al Academiei Romane. In tara a incercat sa aplice ce a vazut in occident, astfel ca a fondat, alaturi de alti trei cercetatori, Scoala Normala Superioara, dupa modelul francez, o universitate specializata in matematica, informatica si biochimie.