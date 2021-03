Nicusor Dan, despre candidatura la Presedintie: "Nici nu se pune problema". Ce spune despre planurile sale in politica

Intrebat, in emisiunea Insider Politic, difuzata duminica de Prima Tv , daca va candida la alegerile prezidentiale din anul 2024, Nicusor Dan a raspuns: "Nici nu se pune problema"."Sunt asa de multe restante pe care Bucurestiul le are si asa de multe lucruri de facut in orasul asta, ca nu am alte ganduri. Imi doresc inca un mandat de primar, desigur, da! Imi doresc inca un mandat de primar pentru ca problemele sunt, pe de o parte, mari, netratate sistematic de ani de zile si, pe de alta parte, anumite proiecte dureaza patru-cinci ani sa le implementezi, din momentul in care ai luat decizia, pana ai scris studiul de fezabilitate, pana ai obtinut finantarea, pana ai scris proiectul tehnic, pana il implementezi cu adevarat si patru ani e foarte putin, cu atat mai mult in cazul nostru, eu am, de fapt un mandat de 3 ani si 7 luni", a afirmat Nicusor Dan la Prima Tv.Dan a evitat insa sa precizeze care sunt planurile pe care le are in ceea ce priveste viitorul sau politic. PNL -ul este partenerul meu, eu sunt primar al Bucurestiului, PNL-ul, impreuna cu USR -PLUS face majoritatea in Consiliul General, asa cum USR -PLUS este partenerul meu in administrarea Bucurestiului. (...) Pentru moment, preocuparea mea este strict administrativa" a declarat Nicusor Dan duminica, la Prima Tv, intrebat cand va deveni membru al Partidului National Liberal.El a precizat ca presedintele PNL, Ludovic Orban , nu i-a cerut sa devina membru de partid