Nicusor Dan considera "logica" si "legitima" candidatura lui Traian Basescu si spune ca a fost un sustinator al ideii ca alianta sa fie formata din patru partide

Nicusor Dan a afirmat ca a fost un sustinator al ideii ca PMP sa faca parte din alianta care-l sustine, insa ar fi trebuit ca trei sferturi dintre candidati sa fie convinsi sa renunte, lucru care nu s-a intamplat.Nicusor Dan a fost intrebat, luni seara, la TVR, despre candidatura lui Traian Basescu la Primaria Capitalei si a raspuns: "Lucrul cel mai important care s-a intamplat in aceata precampanie este alianta intre PNL si USR PLUS. Sunt partide care au in sondaje peste 50%. Lucrul si mai important este ca peste 70% dintre bucurestenii chestionati spun ca Bucurestiul merge intr-o directie gresita. Avem o alianta de trei partide care au inteles mai intai ca trebuie sa aiba un candidat comun la Primaria Capitalei si au candidati comuni la primariile de sector".Nicusor Dan a afirmat ca a fost un "sustinator al ideii ca aceasta alianta sa fie formata din patru partide, nu din trei"."Nu vreau sa blamez pe nimeni, fiecare a fost de buna credinta numai ca, uneori, in politica, se intampla ca asteptarile pe care si le fac unii si altii nu se intampla. Si iata ca nu s-a intamplat. (...) In politica sunt multi oameni si acestia sunt grupati in organizatii. Organizatiile au ambitii politice, au oameni pe care-i pregatesc ani de zile. (...) Negocierea este condusa de anumite organizatii care trebuie sa cedeze de la ele anumite pozitii. Cand vrei sa faci o alianta de patru partide, trebuie sa convingi trei sferturi dintre candidati sa renunte si lucrul acesta nu s-a intamplat", a mai declarat Nicusor Dan.Acesta considera ca existenta unui candidat din partea PMP este legitima. "Este legitim ca PMP sa candideze cu candidat la Primaria Capitalei care sa traga lista de consilieri. E logic, e legitim ce face PMP. Lupta care conteaza este PSD si anti-PSD, iar eu cred ca votantul PMP o sa aleaga votul util", a mai declarat candidatul sustinut de PNL si USR PLUS.In final, Nicusor Dan a conchis: "S-a intamplat ca ce voiau unii si ce voiau altii sa nu se imbine. Se intampla in viata".Liderul PMP, Eugen Tomac , invita membri PMP si sustinatorii la strangerea de semnaturi pentru candidatura lui Traian Basescu la Primaria Bucuresti.