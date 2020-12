Nicusor Dan demite conducerea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic

Infiintata in 2016

Anuntul lui Nicusor

"Azi am decis schimbari in conducerea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, subordonata Primariei Capitalei. Pleaca din functii Marius Coaja, director adjunct si Alina Tarcevschi, director executiv adjunct.De asemenea, in functia de director adjunct al acestei Administratii il voi numi pe Edmond Niculusca. El e fondatorul Asociatiei ARCEN si un om care s-a luptat mult in ultimii ani pentru salvarea patrimoniului istoric al Capitalei. E cel care a strans fonduri pentru renovarea Scolii Centrale si a organizat trasee culturale pentru cei care voiau sa descopere vechiul Bucuresti ," scrie Nicusor Dan.Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic a fost infiintata in noimebrie 2016, printr-o hotarare a Consiliului General al Capitalei, numarul total de posturi fiind suplimentat la 65 fata de cele 50 prevazute initial.Mass-media a dezvaluit ca Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu risc seismic a incheiat, in ultimul an, contracte cu Compania Municipala de Publicitate si Afisaj pentru servici de creatie, productie, si promovarea in mediul online si difuzare tv in valoare totala de 8 milioane de lei.Primarul ales al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat la sfarsirul lunii septembrie ca, dupa demararea procedurilor pentru marile probleme pe care le are Bucurestiul, vor urma demiteri in aparatul institutional, amintind totodata ca angajamentul politic priveste "desfiintarea marii majoritati a companiilor municipale".