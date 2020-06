Nicusor Dan: Nu am prevazut ca s-ar putea intampla in Romania anului 2020 ce s-a intamplat azi

Ziare.

com

"Nu am prevazut ca s-ar putea intampla in Romania anului 2020 ce s-a intamplat astazi. De acum incolo, din respect fata de oamenii la care trebuie sa ajunga mesajul meu si al nostru, probabil ca o sa ne luam masurile de protectie, o sa facem conferinte de presa in spatii private, astfel incat sa eliminam riscul unor astfel de manifestari (...). Eu as vrea sa avem o dezbatere pe idei", a declarat Nicusor Dan la RFI Romania. Amintim ca vineri dimineata Nicusor Dan a sustinut o conferinta de presa pentru prezentarea bilantului mandatului Gabrielei Firea . La conferinta a venit si viceprimarul Aurelian Badulescu care a devenit foarte recalcitrant si l-a bruiat pe Nicusor Dan in timpul declaratiilor. Cei doi au avut si cateva momente in care s-au imbrancit.