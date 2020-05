Nicusor Dan o ia la rost pe Gabriela Firea: Sunt luni de zile de cand vorbim de testarea bucurestenilor, dar nu am testat nici soferii de autobuz

Ziare.

com

"Venim cu un plan de masuri cu ce trebuie sa faca primaria in perioada urmatoare. Trebuie sa felicitam romanii, aparatul medical si pe cei care au sprijinit aparatul medical. A fost un efort al societatii care merita felicitat. Trebuie sa reluam activitatea economica si sa pastram regulile. Vrem o primarie care face sau o primarie care vorbeste? pentru ca sunt luni de zile de cand vorbim de testarea bucurestenilor, dar nu am testat nici soferii de autobuz", a declarat Nicusor Dan, duminica, intr-o conferinta de presa.Candidatul comun al USR - Plus si PNL la Primaria Capitalei a spus ca zilnic dispar zeci de hectare de spatiu verde si ca "nici in ziua de azi nu au incetat toaletarile de copaci care distrug in fiecare an mii de copaci". Dan a mai subliniat ca Primaria Capitalei nu face parte dintr-o retea alaturi de marile primarii ale lumii, asta desi aici traiesc peste 100.000 de IT-isti."Vrem o primarie care lupta pentru sanatatea bucurestenilor sau care actioneaza impotrava sanatatii bucuresenilor. Pentru ca ce altceva inseamna in perioada de criza sanitara oamenii sunt izolati in case, sa pui dezbatere publica pe PUZ Sector 1, PUZ Sector 2, PUZ Sector 5 in care dispar zeci de hectare de spatiu verde. Nici macar in ziua de azi nu au incetat toaletarile de copaci care distrug in fiecare an mii de copaci din Bucuresti si nici pana in ziua de azi nu reusim sa spalam in mod eficient strazile din Bucuresti care sunt o sursa de praf. Daca avem un oras cu 100.00 de IT-isti, vrem o primarie care sa implementeze metode IT sau vrem o primarie de secol 19 cum, din pacate, este primaria de azi.Pentru ca nu avem platforme IT pe domenii cum sunt Sanatatea sau Cultura sau Economia din Bucuresti. Vrem o primarie care este legata de marile orase ale lumii si este corelata de masurile pe care acestea le iau sau o primarie care traieste in lumea ei si face lucruri dupa cum i se pare? Pentru ca exista o retea a marilor primarii din lume din care Bucurestiul nu face parte si multe din madurile pe care le propunem azi vin reflectia pe care aceste primarii, impreuna cu specialistii din lume au facut-o pe acest fenoment si pe care le-au implementat in orase", a declarat Nicusor Dan.Nicusor Dan mai spune ca isi doreste o Primarie care sa ia decizii in baza unor date si nu "dupa ureche"."Vrem o primarie care ia decizii pe baza de date sau una care actioneaza dupa ureche, cum i se pare?. Pentru ca daca am fi avut in momentul asta baze de date care sa ne spuna care sunt marii angajatori din Pipera, cati angajati au, am fi putut impreuna cu ei sa facem un plan de masuri sistematic pe decalarea programului de lucru. Asa, suntem la mila lor, speram ca o sa implementeze programul pe care Guvernul l-a propus in linii mari.Vrem o primarie care sa fie responsabila cu banul public, sau vreo o primarie care continua sa ne sfideze si sa faca cheltuieli nerealiste? Pentru ca urmeaza o reincepere a activitatii, urmeaza o presiune pe platforma Pipera", a mai declarat Nicusor Dan.Citeste si: Firea: Avem 20.000 de teste de COVID-19 pentru testarea populatiei in Bucuresti. Dar nu ni se permite sa le folosim!